  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев се оплака от много контузени

  • 28 яну 2026 | 19:23
  • 431
  • 0
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев застана пред медиите след контролата на "моряците" срещу Черноморец Бургас (1:0). Наставникът каза, че има доста контузии при "моряците". Към момента Георги Лазаров, Селсо Сидни, Димитър Тонев и Андреас Калкан са в лазарета на варненци.

"Всеки път е едно и също, важно е, че играха цял мач. Неприятно е, че Калкан има проблем. Берк на загрявката също. Надяваме се, че до края на седмицата ще се излекува. Тонев има същия проблем. Лазаров и Сидни не играха, играхме без чист нападател, надявам се да се възстановим. Има момчета, над 14 от школата, играха в тези мачове. Сутринта имаше 7 момчета от школата, видяха мъжки футбол, по-здрави единоборства. Имаше старание, но трябва и малко качество, което трябва да го прибавим. Тонев излезе, Калкан излезе, Сидни го няма, Лазаров също".

"Не казвам, че сме изостанали. Свършихме предвидената работа, неприятното са контузиите, но те са част от играта".

