Черно море с фиксиран бюджет и силни амбиции

Вече стана ясно, че отборът на Черно море няма да се подсилва за пролетния полусезон. Причината за това са финансовите ограничения и фиксираният към момента бюджет на клуба до края на сезона, който не позволява привличането на нови играчи.

Юношата Мартин Милушев предпочете Пирин, за да рестартира кариерата си, а Густаво Франса не успя да се пребори конкуренцията в нападение и се завърна в бразилския Сао Бернардо, откъдето бе отдаден на Черно море под наем. Поливалентните крила в отбора Жоао Педро и Уеслен Жуниор свършиха добра работа, но не се вписаха във финансовите параметри за пролетния полусезон и потърсиха нови предизвикателства в екзотични футболни дестинации.

"Моряк" пое към Тайланд

Естествено, тези факти в никакъв случай не означават, че над клуба е надвиснала мини криза или пък тимът е лишен от качество. Изгради се гръбнак, около който треньорският щаб очаква по традиция поява на нов млад талант, който да последва примера на Мартин Минчев, Виктор Попов, Николай Минков, Иван Дюлгеров и Илиан Илиев-младши.

Турци изпратиха оферта за крило на Черно море

Запази се стилът с по-дълго владеене на топката и ефикасността в офанзивен план. Добрата новина е оптималната форма, в която навлизат Андреяс Калкан и Димитър Тонев, които до скоро лекуваха тежки контузии. С отбора тренира юношата Калоян Тодоров, който е офанзивен футболист и натрупа опит с тимовете на Спортист (Своге), Чавдар (Етрополе) и Пирин (Благоевград), а може да се превърне в поредната морска сензация.

Други четирима млади играчи от набор 2007 и 2008 са част от продуктивната школа на " моряците", за които със сигурност ще се говори в бъдеще. Емануил Няголов, Кристиян Михайлов, Николай Недков и Георги Пасков имат потенциал и години пред себе си да го направят. На практика "моряците" и през този сезон отново доказват, че разпределение на картите в първенството без тяхно участие няма как да стане. А задачата е ясна - защита на позиции от последните два сезона.



Пламен Трендафилов