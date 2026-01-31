Очертава се ЦСКА да има нов капитан през пролетта

ЦСКА ще има нов капитан през пролетния полусезон. Това ще е полузащитникът Бруно Жордао, който изведе “червените” с лентата в няколко контроли на турска земя.

До този момент титулярен капитан бе Иван Туроцов, но защитникът често остава на резервната скамейка. В негово отсъствие лентата през есенния полусезон носеше Адриан Лапеня, а също така в определени двубои бе и на ръката на младия централен бранител Теодор Иванов.

Днес, в последната контрола на “червените” преди старта на пролетния полусезон срещу Дунав, ЦСКА ще бъде изведен от Бурно Жордао, което е заявка какво ще се случи и в официалните двубои, особено когато на терена не са Турицов и Лапеня.