Ненужен халф не иска да си тръгва от ЦСКА заради високата си заплата

Халфът на ЦСКА Дейвид Сегер не иска да си тръгва от клуба, въпреки че няма никакъв шанс да влезе в състава на Христо Янев. Шведският футболист получава сериозна заплата и не са много клубовете в Европа, които биха му я дали. На „Армията“ водят усилени преговори със Сегер за разтрогване на договора, но халфът отказва предложените му заплати до края на сезона. Той иска много повече пари на ръка, за да сложи подписа си и да си тръгне от София, пише “Мач Телеграф”.

В ЦСКА се надяваха, че шведски клубове ще искат да купят Сегер, но засега реална оферта няма. Включително и от бившия му отбор Йостерс. Преди това имаше информации за интерес от страна на Юргорден, но те не се потвърдиха. Така шефовете на ЦСКА се принудиха да поискат Сегер да скъса договора си и така да освободи място за нов чужденец. Шведът обаче май е склонен да остане резерва и да си взима хубавата заплата поне до лятото, въпреки че е наясно за отношението към него от страна на Христо Янев.

Сегер бе привлечен през лятото на миналата година, като се твърди, че е дошъл тук по настояване на вече бившия изпълнителен директор Радослав Златков. Тогава в щаба на ЦСКА се тревожеха, че селекцията закъснява и феновете ще бъдат недоволни. Шведският футболист бе взет на пожар, за да запълни дупките в състава на Душан Керкез. Много скоро се разбра, че той трудно ще се адаптира към българския футбол и още през ноември започнаха първите разговори за неговото напускане. Договорът на Сегер с ЦСКА изтича през 2028 година.