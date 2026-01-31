Бранител отказа на ЦСКА - не искал да играе в българското първенство

ЦСКА неочаквано се сблъска със сериозен проблем в селекцията. Вчера стана ясно, че 10-и футболист е отхвърлил оферта на „червените“. Това е чешкият защитник Ян Крал от Сигма Оломоуц, пише “Мач Телеграф”. ЦСКА и сегашният му клуб са постигнали пълно съгласие, нашият тим е изпълнил всички финансови изисквания на агентите му. Крал обаче е отказал да продължи кариерата си в София с мотива, че не иска да играе в българското първенство.

Както е известно, ЦСКА е в трескаво търсене на централен защитник, който да замести Лумбард Делова. Косоварят отказва да подпише нов договор, като разминаването е в откупната клауза. От ЦСКА искат изобщо да я няма в договора, докато мениджърите на Делова настояват да бъде включена. Ако Делова продължава с номерата си, треньорът Христо Янев ще бъде принуден да го извади от състава и в най-добрия случай да го ползва като резерва на останалите двама централни защитници – Теодор Иванов и Лапеня. Вторият не вдъхва голямо доверие и така пред Янев се отваря голяма дупка в отбраната. Вариантът с Алекс Тунчев засега не изглежда много сигурен.

Цената на Ян Крал е около 750 000 евро и е напълно по силите на ръководството на ЦСКА да я плати. Той има мачове за всички национални гарнитури на Чехия, без мъжкия отбор. 26-годишният чех привлича вниманието с внушителните си размери – 194 сантиметра височина. Освен в няколко клуба в Чехия, играл е още в Германия и Белгия.

Крал е вторият футболист, който отказва на ЦСКА в последните два дни. Преди това същото направи и крилото на бразилския Крузейро Фернандо.