  • 30 яну 2026 | 10:36
  • 448
  • 2
БФС и ЦСКА поздравиха Димитър Бербатов, който днес празнува 45-ия си рожден ден. Рекордьорът по голове за националния отбор на България е избиран 7 пъти за футболист №1 у нас. В кариерата си той е играл още за Байер (Леверкузен), Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс.

"Димитър Бербатов навършва 45 години!

Легендата на българския футбол прави първите си големи стъпки именно с екипа на ЦСКА.

С „червените“ Бербатов записва 65 мача и 38 гола, а през сезон 1998/99 печели Купата на България.

Дебютира в Европа с ЦСКА и остава в историята с рекордните 5 гола в един мач срещу Конструкторул. Пътят му започва от „Армията“, а името му завинаги остава сред най-големите в българския футбол.

Бербатов е 7-кратен Футболист №1 на България и рекордьор по голове за националния отбор с 48 попадения.

Честит рожден ден, Берба!", написаха "армейците".

