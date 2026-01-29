Популярни
Лудогорец излиза срещу Ница с поглед към елиминациите на Лига Европа - всичко или нищо за тима от Разград
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 6991
  • 61

Цялостната завършеност на козирката на новия стадион на ЦСКА вече е факт, показват последните кадри с дрон над Борисовата градина. Свързващите елементи от конструкцията са достигнали своята пълна свързаност, като остава на различни места да бъдат добавени финалните елементи върху нея. По този начин "Българска армия" стана първият стадион в София, чийто трибуни са изцяло покрити с козирка.

ЦСКА пренесе феновете в сърцето на "Българска армия"

От последното видео се забелязва, че вече е поставено и второто "гнездо" за информационно табло - между секторите "А" и "Г". Също така продължава заравняването на терена, като пред сектор "В" вече се копае и се подготвят основите за по-нататъшния етап от работа: поставянето на напоителна система, отоплителна система и т.н. Очаква се "червените" да се завърнат в своя дом до края на лятото.

