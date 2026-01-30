ЦСКА награди фенове

ЦСКА награди победителите от игрите в клубното приложение на "армейците" MyCSKA и публикува видео от връчването на техните награди. Призът за победителя в класацията "Фен на месец декември" - момчетата на фенклуба "Стремски Армейци", беше връчена лично от наставника на "червените" Христо Янев.

"Армейци, моментът е тук! Вижте как нашите победители от MyCSKA се срещнаха с любимците си и получиха заслужените си награди.

Даниел Тасев, изтеглен сред всички гласували за Winbet Играч на полусезона, получи фланелка лично от Джеймс Ето’о, №1 в анкетата.

Стремски Армейци, които станаха номер 1 в класацията "Фен на месец декември", взеха своята награда – фланелка с подписите на целия отбор, връчена лично от старши треньора Христо Янев.

Не сте част от MyCSKA още? Регистрирайте се безплатно, гласувайте за любимите си играчи, трупайте фен точки и печелете невероятни награди! Свали MyCSKA: https://shorturl.at/8Rvwc", написаха "червените".