Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА награди фенове

ЦСКА награди фенове

  • 30 яну 2026 | 16:20
  • 816
  • 2

ЦСКА награди победителите от игрите в клубното приложение на "армейците" MyCSKA и публикува видео от връчването на техните награди. Призът за победителя в класацията "Фен на месец декември" - момчетата на фенклуба "Стремски Армейци", беше връчена лично от наставника на "червените" Христо Янев.

"Армейци, моментът е тук! Вижте как нашите победители от MyCSKA се срещнаха с любимците си и получиха заслужените си награди.

Даниел Тасев, изтеглен сред всички гласували за Winbet Играч на полусезона, получи фланелка лично от Джеймс Ето’о, №1 в анкетата.

Стремски Армейци, които станаха номер 1 в класацията "Фен на месец декември", взеха своята награда – фланелка с подписите на целия отбор, връчена лично от старши треньора Христо Янев.

Не сте част от MyCSKA още? Регистрирайте се безплатно, гласувайте за любимите си играчи, трупайте фен точки и печелете невероятни награди! Свали MyCSKA: https://shorturl.at/8Rvwc", написаха "червените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Свиленград привлече трима нови

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 854
  • 1
Свиленград обяви три контроли

Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 531
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 792
  • 3
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 6519
  • 23
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 9000
  • 7
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 6162
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 2777
  • 5
Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 46548
  • 78
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 65629
  • 22
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 11674
  • 28
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 35923
  • 11
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 7845
  • 14