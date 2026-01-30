Популярни
Джокович след епичната победа: Нямам думи!

  • 30 яну 2026 | 18:07
  • 1865
  • 0

Новак Джокович изигра още един епичен мач и записа победа за историята. Сръбският тенисист се класира за финала на Откритото първенство на Австралия, след като победи машината от Италия Яник Синер в пет сета.

След поредния голям успех 38-годишният Ноле направи публикация в социалните мрежи. Носителят на рекордните 24 титли от "Големия шлем" сподели снимка от корта с коментара "нямам думи" и знамето на Австралия.

Джокович ще играе за 11-и път на финала на Откритото първенство на Австралия, като досега е спечелил 10 титли в Мелбърн. В битката за рекордна 25-а титла от "Големия шлем" той ще се изправи срещу испанската суперзвезда Карлос Алкарас.

"Останах без думи, честно казано. О, Боже, откъде да започна. Всичко ми е нереално, честно казано. Този мач продължи четири часа, напомни ми на финала с Рафаел Надал. Мисля, че качеството на този тенис беше изключително високо. Загубих 5 поредни мача досега. Той имаше моя телефонен номер, а аз се опитвах да го сменя. Благодаря ви много, че бяхте тук. Голямо уважение към Яник, той ме докара до краен предел, това беше едно лудо преживяване. Някои легенди са горе на трибуните, благодаря ви, че ме подкрепихте, не мога да ви благодаря достатъчно. Благодаря ви, невероятни сте! Аз обичам тази ваша връзка и тази ваша страст, това е, мисля, една от най-красивите вечери, които съм преживявал в Австралия", сподели Джокович на корта.

Той говори и за Яник и Карлос.

"Мисля, че не сгреших, когато казах, че Карлос и Яник играят на различно ниво. Аз просто им напомних, че и аз съм на високо ниво. Гледах мача на Саша и Карлос, изиграха невероятен дуел, и двамата се постараха да допринесат за качеството на мача. Трябва да благодаря на публиката още веднъж за тази атмосфера. Чух Алекс след мача, извини ми се, че мачът ми закъсня", каза легендарният балканец.

Какво се очаква в неделя?

"Знам, че трябва да играя срещу най-добрия тенисист в света в неделя. Надявам се, че имам достатъчно гориво, това е моето желание, нека изчакаме този мач", завърши Джокович.

Снимки: Gettyimages

