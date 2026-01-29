Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Крушарски за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович: Вавринка е подценен, направил е повече от 90% от играчите

Джокович: Вавринка е подценен, направил е повече от 90% от играчите

  • 29 яну 2026 | 09:33
  • 587
  • 0
Джокович: Вавринка е подценен, направил е повече от 90% от играчите

Стан Вавринка изигра последния си Открито първенство на Австралия в кариерата. Легендарният швейцарец ще се сбогува с тениса в края на този сезон, а Новак Джокович се изказа изключително ласкаво за него в Мелбърн.

"Стан е много подценен и недооценен. Той е трикратен шампион от Големия шлем. Хората често забравят всичко, което е постигнал, а това е повече от 90% от всички играчи в историята", заяви Джокович

Междувпрочем, великият сърбин по-рано по време на турнира, след триумфа над Ботик ван де Зандсхулп, също говори за швейцареца:

"Стан е голямо вдъхновение за мен. Той е някой, когото мога да нарека приятел и съперник. Познаваме се от юношеските години, той е две години по-голям, играли сме още тогава. Играхме в квалификациите за Australian Open през 2005 г., след 21 години все още сме тук, борим се на най-високо ниво. Страхотен играч, оставил е голяма следа, всички го обичат. Заслужил е всеки аплодисмент, който е получил в кариерата си, особено в Мелбърн", добави Ноле.

40-годишният Вавринка на старта направи обрат след загубен първи сет и отстрани сърбина Ласло Джере с 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(4), записвайки първата си победа на Australian Open от цели 5 години насам. Във втория кръг неостаряващият швейцарец подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа над френския квалификант Артюр Геа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3). Краят за него настъпи в третия кръг, но не и преди да даде здрава битка на Тейлър Фриц в четири сета. Американецът победи Вавринка със 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4 в кипящата от емоции "Джон Кейн арена", след което наблюдава как съперникът му получава незабравимо изпращане от публиката.

"Един мечтан сценарий за него да се сбогува с Australian Open", сподели още Новак Джокович

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

Елизара Янева е на 1/4-финал на двойки на турнир в Порто

  • 29 яну 2026 | 08:03
  • 421
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в САЩ, Гергана Топалова отпадна

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в САЩ, Гергана Топалова отпадна

  • 29 яну 2026 | 07:34
  • 594
  • 0
Донски със загуба на двойки в Португалия

Донски със загуба на двойки в Португалия

  • 28 яну 2026 | 20:17
  • 766
  • 0
Норвежец спря Кузманов след голяма битка

Норвежец спря Кузманов след голяма битка

  • 28 яну 2026 | 19:44
  • 994
  • 0
Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

Анас Маздрашки започна с победа над американец в Египет

  • 28 яну 2026 | 17:55
  • 416
  • 0
Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

Бен Шелтън: Ще дойде и моят час

  • 28 яну 2026 | 17:49
  • 970
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1477
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 7170
  • 8
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1823
  • 0
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 804
  • 0
Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

  • 29 яну 2026 | 09:25
  • 1840
  • 2
Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 5091
  • 0