Джокович надъхва играч на Цървена звезда с гласови съобщения

Един от основните играчи на Цървена звезда Чима Монеке, разкри, че редовно си общува със сръбската тенис суперзвезда Новак Джокович. Ноле заяви пред сръбски журналисти в Мелбърн, че "треската за Финалната четворка е започнала" и че ще си купи билети за финалния турнир на Евролигата в Атина, надявайки се, че баскетболистите на Цървена звезда ще бъдат там.

Ноле следи всички резултати, въпреки че се намира на другия край на света, а Чима Монеке разказа в подкаста Triple Threat Show, че е в постоянна комуникация с рекордьора по брой титли от "Големия шлем".

"Новак винаги ми изпраща съобщения след големи победи, дори и след загуби. Когато имахме трудни моменти, той каза: "Продължаваме да вярваме във вас, момчета". Той е истински фен. Не е фалшив фен", сподели нигерийското тежко крило.

Съотборникът на българския национален гард Коди Милър-Макинтайър изтъкна, че Ноле го е съветвал относно възстановяването от контузия:

"Когато имах контузия на адуктора, той ми изпрати триминутно гласово съобщение. Даваше ми съвети и помагаше с рехабилитацията".

В петък Звезда играе мач от 25-ия кръг на Евролигата срещу Дубай у дома, а Ноле заяви, че вероятно ще бъде в Атина, в "Двореца на мира и приятелството", когато "червено-белите" гостуват на Олимпиакос на 12 ноември.

"Нямам търпение за този братски дуел", призна Ноле, който вече е на полуфина лна Откритото първенство на Австралия.

