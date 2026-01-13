Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона обяви повторно привличането на Жоао Кансело, след като преди няколко часа от “Камп Ноу” анонсираха завръщането на десния защитник, но малко след това изтриха публикацията. Малко по-късно местните медии информираха, че става дума за проблем с конкретен документ, който е станал причина от Ал-Хилал да заплашат каталунците, че нямат право да обявяват сделката за завършена.

Явно няколко часа по-късно проблемът е бил решен, а от каталунския гранд отново оповестиха привличането на Кансело. Десният защитник пристига в тима като преотстъпен до края на сезона и ще носи фланелката с номер 2. Договорът на бранителя със саудитския клуб е до края на сезона и през лятото той ще стане свободен агент.

Barça is your home, João 🫶🏡 pic.twitter.com/vHmAjVgIcD — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026

Това ще е втори период за Жоао Кансело с екипа на Барселона, след като той бе част от тима през сезон 2023/24, когато отново бе под наем на “Камп Ноу”, но от Манчестър Сити. Тогава той записа 42 двубоя, в които отбеляза четири гола и направи пет асистенции. Впоследствие премина в Ал-Хилал, където записа 45 двубоя.