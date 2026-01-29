Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Ханзи Флик: Фантастично е, че завършваме на петото място

Ханзи Флик: Фантастично е, че завършваме на петото място

  • 29 яну 2026 | 03:24
  • 213
  • 0

Ханзи Флик осъзнава, че представянето на Барса може и да не е било най-доброто, но целта за класиране на осминафиналите в Шампионската лига е постигната. Той заяви, че да завърши на 5-ото място в крайното класиране е отличен резултат за неговия отбор. Въпреки това наставникът не спести и критики за представянето през първото полувреме.

„Не съм доволен, първата част не беше добра. През второто полувреме бяхме много по-добри благодарение на малки корекции. Трябва да сме способни да започваме добре от самото начало. Допуснахме първия гол в едно доста слабо първо полувреме", започна Флик.

Отвъд самия мач, наставникът подчерта важността от завършването в челото на основната фаза на Шампионската лига.

„Сега имаме два мача по-малко. В крайна сметка завършихме пети и това е фантастично. Фактът, че големи отбори отпаднаха, показва колко е тежко състезанието, въпреки че аз се концентрирам изключително върху моя собствен отбор“, допълни германецът.

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат
Треньорът коментира и двама млади таланти в състава на Барса - Ламин Ямал и Марк Бернал.

„Ламин трябва да се адаптира, защото понякога съперниците поставят по трима играчи срещу него, но той се справя много добре. Подобри се много в защита, а това също е част от играта. Много съм щастлив, той е много важен за нас. Марк Бернал изигра фантастичен мач, а ние го виждаме как тренира всеки ден. Той има потенциала да продължи да се развива. Всички знаем, че е изключителен футболист, но физически все още трябва да се подобри след контузията, която претърпя“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

