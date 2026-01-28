Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32
  • 507
  • 1
Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напрежението в спортния комплекс на Барселона на 16 януари е било осезаемо. Денят далеч не е бил спокоен до момента, в който юношата на клуба Дро Фернандес е влязъл в кабинета на Ханзи Флик, за да го информира, че напуска през януарския трансферен прозорец. Според испанските медии младият талант е смятал, че е заслужавал повече шансове и е изразил недоволството си пред треньорите. Реакцията на немския специалист е била бурна, тъй като се е почувствал предаден. Гневът му е бил толкова голям, че той незабавно е отстранил играча от отбора с ясното намерение повече да не го допуска до клубната база.

Новината за разгорещения разговор и решението на Дро Фернандес бързо се е разпространила из съблекалнята. Малцина от най-близките му съотборници вече са знаели за предстоящото събитие, но са предпочели да запазят мълчание. Мнозина дори са били наясно, че следващата му дестинация е ПСЖ, въпреки че Дро не е съобщил името на новия си клуб нито на Флик, нито на спортното ръководство, докато сделката не е била почти финализирана.

Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ
Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

Недоволството сред ръководните фактори е било огромно, но то е обхванало и част от футболистите. Един от най-ярко изразилите позицията си е бил Гави. Известен със своя темперамент и силна привързаност към съотборниците си, той е бил убеден, че Барса не е положила достатъчно усилия, за да задържи Дро. След края на тренировката, в напрегната обстановка, Гави е заявил пред треньорския щаб, че ако игровото време на Дро е било управлявано по-добре и му е бил даден още някой шанс, младият талант със сигурност е щял да остане. Моментът е бил изключително напрегнат, като мнозина са си спомнили за мача за Купата срещу Гуадалахара, в който Дро не записа нито една минута и напусна терена видимо разочарован.

Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона
Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

Гави, който споделя един и същ агент с Дро, е известен като един от играчите, които винаги се борят за интересите на своите колеги. Той не е останал доволен от начина, по който е приключил този казус. Въпреки че клубът ще получи малко над 8 милиона евро, Барселона губи възможността да види пълния потенциал на един талант, който вече е впечатлявал с изявите си на терена.

За Ханзи Флик случаят „Дро“ вече е приключен и той не смята, че е бил несправедлив към играча. Треньорът го изтегля директно от юношеския отбор, без да преминава през дубъла, дава му много шансове по време на предсезонната подготовка и дори го включва като титуляр в няколко мача. В периода от ноември до януари Дро наистина получава по-малко минути, но Флик оправдава решенията си с голямата конкуренция в състава.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

Невил хвали Далот: Добър защитник! Не е от световна класа, но и аз не бях

  • 28 яну 2026 | 07:32
  • 2868
  • 2
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 10872
  • 7
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 2230
  • 0
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157266
  • 44
Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

Фермин Лопес ще поднови договора си с Барселона

  • 28 яну 2026 | 06:04
  • 2455
  • 1
Андре Онана пред завръщане в Интер?

Андре Онана пред завръщане в Интер?

  • 28 яну 2026 | 05:27
  • 5064
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 10872
  • 7
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 12698
  • 25
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 5175
  • 2
Левски няма да взима Кареасо - ето причините

Левски няма да взима Кареасо - ето причините

  • 28 яну 2026 | 10:50
  • 8530
  • 10
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157266
  • 44
Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

Ден 11 на Australian Open: Време е за Синер, Джокович счупи рекорд на Федерер

  • 28 яну 2026 | 11:57
  • 12745
  • 4