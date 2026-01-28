Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напрежението в спортния комплекс на Барселона на 16 януари е било осезаемо. Денят далеч не е бил спокоен до момента, в който юношата на клуба Дро Фернандес е влязъл в кабинета на Ханзи Флик, за да го информира, че напуска през януарския трансферен прозорец. Според испанските медии младият талант е смятал, че е заслужавал повече шансове и е изразил недоволството си пред треньорите. Реакцията на немския специалист е била бурна, тъй като се е почувствал предаден. Гневът му е бил толкова голям, че той незабавно е отстранил играча от отбора с ясното намерение повече да не го допуска до клубната база.

Новината за разгорещения разговор и решението на Дро Фернандес бързо се е разпространила из съблекалнята. Малцина от най-близките му съотборници вече са знаели за предстоящото събитие, но са предпочели да запазят мълчание. Мнозина дори са били наясно, че следващата му дестинация е ПСЖ, въпреки че Дро не е съобщил името на новия си клуб нито на Флик, нито на спортното ръководство, докато сделката не е била почти финализирана.

Недоволството сред ръководните фактори е било огромно, но то е обхванало и част от футболистите. Един от най-ярко изразилите позицията си е бил Гави. Известен със своя темперамент и силна привързаност към съотборниците си, той е бил убеден, че Барса не е положила достатъчно усилия, за да задържи Дро. След края на тренировката, в напрегната обстановка, Гави е заявил пред треньорския щаб, че ако игровото време на Дро е било управлявано по-добре и му е бил даден още някой шанс, младият талант със сигурност е щял да остане. Моментът е бил изключително напрегнат, като мнозина са си спомнили за мача за Купата срещу Гуадалахара, в който Дро не записа нито една минута и напусна терена видимо разочарован.

Гави, който споделя един и същ агент с Дро, е известен като един от играчите, които винаги се борят за интересите на своите колеги. Той не е останал доволен от начина, по който е приключил този казус. Въпреки че клубът ще получи малко над 8 милиона евро, Барселона губи възможността да види пълния потенциал на един талант, който вече е впечатлявал с изявите си на терена.

За Ханзи Флик случаят „Дро“ вече е приключен и той не смята, че е бил несправедлив към играча. Треньорът го изтегля директно от юношеския отбор, без да преминава през дубъла, дава му много шансове по време на предсезонната подготовка и дори го включва като титуляр в няколко мача. В периода от ноември до януари Дро наистина получава по-малко минути, но Флик оправдава решенията си с голямата конкуренция в състава.

