  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) отрече за трансфер на Шанде

Спартак (Варна) отрече за трансфер на Шанде

  • 29 яну 2026 | 15:56
  • 678
  • 0

Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно бъдещето на звездата на тима Шанде. По-рано през деня се появиха информации, че крилото е преминал в Ботев (Пловдив), но “соколите” отрекоха тези твърдения, като поясниха, че бразилецът все още е техен футболист.

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ФК СПАРТАК ВАРНА

Във връзка с публикации в медийното пространство относно бъдещето на футболиста Алешандре Насименто Да Силва, ръководството на ФК Спартак Варна счита за необходимо да внесе яснота по темата.

Към настоящия момент Алешандре е състезател на ФК Спартак Варна и не е преотстъпван на друг клуб. Разпространяваните твърдения, че състезателят е преминал под наем в Ботев Пловдив, не отговарят на истината.

Благодарим на привържениците за подкрепата и доверието. Призоваваме всички заинтересовани страни да следят официалните комуникационни канали на клуба за потвърдена и точна информация.

Ръководството на ФК Спартак Варна

