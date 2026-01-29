Спартак (Варна) отрече за трансфер на Шанде

Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно бъдещето на звездата на тима Шанде. По-рано през деня се появиха информации, че крилото е преминал в Ботев (Пловдив), но “соколите” отрекоха тези твърдения, като поясниха, че бразилецът все още е техен футболист.

Ето какво пишат от Спартак:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ФК СПАРТАК ВАРНА

Във връзка с публикации в медийното пространство относно бъдещето на футболиста Алешандре Насименто Да Силва, ръководството на ФК Спартак Варна счита за необходимо да внесе яснота по темата.

Към настоящия момент Алешандре е състезател на ФК Спартак Варна и не е преотстъпван на друг клуб. Разпространяваните твърдения, че състезателят е преминал под наем в Ботев Пловдив, не отговарят на истината.

Благодарим на привържениците за подкрепата и доверието. Призоваваме всички заинтересовани страни да следят официалните комуникационни канали на клуба за потвърдена и точна информация.

Ръководството на ФК Спартак Варна