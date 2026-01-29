Херо привлича пореден чужденец в Ботев

Ботев Пловдив ще подсили състава на Димитър Димитров-Херо с нов дефанзивен халф.

"Канарчетата" са се разбрали с полузащитника Едсон Силва, който пристига под тепетата като свободен агент. Той изгледа на живо контролата между Ботев и Спартак Варна, която пловдивчани спечелиха с гол на Тодор Неделев.

24-годишният футболист е национал на Гвинея Бисау. За последно той е играл за Еносис Паралимни, а преди това е носил екипите още на Неа Саламис и Олимпиакос Никозия.

192-сантиметровият халф притежава и португалски паспорт, като именно в Португалия започва футболната си кариера. Той преминава през юношеските формации на Витория Сетубал и Жил Висенте, като стига и до втория отбор на гранда Спортинг.

"Канарчетата" дори загатнаха за трансфера, като качиха стори в социалните мрежи със знамената на Гвинея Бисау и Португалия.