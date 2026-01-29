"Соколите" с последен тест

Отборът на Спартак (Варна) се изправя срещу Миньор Перник в последна приятелска среща преди началото на пролетния полусезон и варненското дерби. Срещата е в събота, от 13.00 часа на игрище "Локомотив" във Варна. Както знаем, перничани избраха да проведат част от зимната си подготовка в К.К. "Албена", Област Добрич.

В последния си мач "соколите" се очаква до голяма степен да заложат на играчите, които ще бъдат в основата на състава за пролетта. Основната задача е поставена - запазване на място в първия ешелон.

/Пламен Трендафилов/