Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) продаде и другата си звезда

Спартак (Варна) продаде и другата си звезда

  • 29 яну 2026 | 10:50
  • 1919
  • 0

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) договориха всички параметри по трансфера на Шанде на “Колежа”, съобщава “Котаспорт”. Сделката е факт и е само въпрос на време двата клуба да я обявят официално.

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Ръководствата на Ботев и Спартак са в много добри отношения, а „жълто-черните“ вече преотстъпиха няколко играчи на „соколите“. Финансовите условия за футболиста вече са договорени между двата клуба.

Шанде е последното сериозно име, което остана в тима на Спартак (Варна) от състава от първия полусезон. Другата звезда на тима - Бернардо Коуто, беше продадена на ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10968
  • 15
От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 3064
  • 6
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 1702
  • 6
Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
  • 1561
  • 0
Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 1269
  • 1
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  • 28 яну 2026 | 19:30
  • 1978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 10411
  • 17
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 9563
  • 5
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 10968
  • 15
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 7379
  • 5
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 3209
  • 3
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 1668
  • 9