Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Крушарски за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Енок Куатенг се размина с тежка контузия

Енок Куатенг се размина с тежка контузия

  • 29 яну 2026 | 09:52
  • 313
  • 0

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов успокои фенове на отбора с важна информация относно състоянието на Енок Куатенг.

Централният защитник получи контузия още през първото полувреме на контролата със Спартак (Варна) и бе заменен принудително.

В коментар в официалната страница на Ботев във Фейсбук привърженик на "канарите" попита "Какво е състоянието на Куатенг"

Той получи незабавен отговор от Илиян Филипов: "До една седмица е на линия".

В същото време друг привърженик на Ботев се обърна към бизнесмена с благодарности, че е уредил трансфера на звездата на Спартак (Варна) Шанде.

Ето какво написа фенът:

"Бос, Илиян Филипов, комплименти и за Шанде от Спартак Варна. Ще имаме голяма конкуренция по крилата и не само. Много се радвам и за Коко Илиев, че навлиза във форма. Херо ще се "затрудни" при избора на титулярите. Апропо, какво става с Алгара, кога ще го видим? Само Ботев ... Той не умира".

След като друг привърженик попита колегата си да не би да е объркал името, отговорът за Шанде беше категоричен: "да, вече е в ятото".

Засега обаче тази информация не е потвърдена нито от ПФК Ботев, нито от Спартак (Варна).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 7210
  • 8
От Левски: Готови сме за 3 февруари

От Левски: Готови сме за 3 февруари

  • 28 яну 2026 | 20:01
  • 2691
  • 6
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 1615
  • 6
Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
  • 1505
  • 0
Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

Бойко Величков: Димитър Пенев бе голяма личност

  • 28 яну 2026 | 19:38
  • 1185
  • 1
Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

Второ равенство между Ботев (Враца) и Вейле

  • 28 яну 2026 | 19:30
  • 1908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

Очаквайте на живо! Христо Крушарски говори за амбициите на Локомотив (Пд) и казуса с Переа

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1566
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 7210
  • 8
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 1918
  • 0
Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

Ден 12 на Australian Open: време е за женските полуфинали

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 843
  • 0
Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

Мбапе продължава да подобрява рекорди въпреки краха на Реал Мадрид

  • 29 яну 2026 | 09:25
  • 1881
  • 2
Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

Време е за кулминацията в основната фаза на Лига Европа

  • 29 яну 2026 | 07:07
  • 5106
  • 0