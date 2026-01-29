Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Очаквайте на живо: взетите решения от заседанието на Изпълкома на БФС

  • 29 яну 2026 | 11:07
  • 315
  • 0
Изпълнителният комитет на БФС се събира днес, за да проведе традиционната си среща преди старта на новия полусезон в efbet Лига. Събитието стартира в 11:00 часа, а след края му ще има и пресконференция, на която ще се дадат подробности за темите на заседанието и взетите решения. Част от въпросите, които Изпълкомът обсъжда са насрочване на отчетен конгрес през март, избор на селекционер на женския ни национален отбор и обсъждане на солидарните плащания от УЕФА.

Брифингът може да гледате на живо в сайта на Sportal.bg.

