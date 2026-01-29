Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  ЦСКА не се спира - води преговори с още футболисти

ЦСКА не се спира - води преговори с още футболисти

  • 29 яну 2026 | 10:59
  • 1994
  • 7

ЦСКА изглежда няма да намерение да спира с привличането на нови попълнения. “Червените” водят разговори с няколко футболисти и ако сте стигне до разбирателство, може и да подпишат с тях. Това разкри изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов.

ЦСКА пренесе феновете в сърцето на "Българска армия"
ЦСКА пренесе феновете в сърцето на "Българска армия"

„Винаги може да подобрим състава. Водим разговори с няколко футболисти. Ако се стигне до положителен развой, ще ги привлечем. Засега не искаме да разкриваме за какви позиции става въпрос“, сподели Вангелов пред „Тема спорт“.

До момента ЦСКА привлече шестима нови футболисти - Лео Перейра, Исак Соле, Макс Ебонг, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита и Димитър Евтимов.

