Леон Горетцка мисли за трансфер в чужбина

Халфът на Байерн (Мюнхен) и на националния тим на Германия Леон Горецка е готов за трансфер в чужбина за първи път в кариерата си, съобщава ДПА.

Скоро той ще навърши 31 години, а договорът му с Байерн изтича в края на сезона. Някои информации в медиите твърдят, че Горецка може да си тръгне от Байерн още преди затварянето на януарския трансферен прозорец.

"Смятам за вълнуващо да играя в чужбина през кариерата си", каза Горецка пред вестник "Цайт" в сряда. "Такава стъпка ще бъде и стъпка напред за личното ми развитие. Да опозная нещо ново ще обогати живота ми", смята халфът.

Бившият футболист на Шалке има предложение за нов кратък договор с Байерн, но по-скоро гледа към Англия, въпреки че има и информация, че е желан от испанския гранд Атлетико Мадрид.

"Има много хора, които мислят, че стилът ми на игра ще пасне добре в Англия. Аз ще слушам внимателно всичко и ще преценя", добави той.

В миналото няколко пъти Леон Горецка е бил смятан за сигурен напускащ, особено когато е губил титулярното си място, но той винаги с постоянство се е завръщал в стартовия състав на баварците. В момента Йозуа Кимих и Александър Павлович изглеждат първи избор в халфовата линия.

Горецка иска да се пребори за място в отбора на Германия за Световното първенство, след като бе оставен извън състава от Юлиан Нагелсман за Евро 2024.

Снимки: Gettyimages