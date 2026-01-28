Популярни
»
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  • 28 яну 2026 | 21:46
  • 314
  • 0
Леон Горетцка мисли за трансфер в чужбина

Халфът на Байерн (Мюнхен) и на националния тим на Германия Леон Горецка е готов за трансфер в чужбина за първи път в кариерата си, съобщава ДПА.

Скоро той ще навърши 31 години, а договорът му с Байерн изтича в края на сезона. Някои информации в медиите твърдят, че Горецка може да си тръгне от Байерн още преди затварянето на януарския трансферен прозорец.

"Смятам за вълнуващо да играя в чужбина през кариерата си", каза Горецка пред вестник "Цайт" в сряда. "Такава стъпка ще бъде и стъпка напред за личното ми развитие. Да опозная нещо ново ще обогати живота ми", смята халфът.

Бившият футболист на Шалке има предложение за нов кратък договор с Байерн, но по-скоро гледа към Англия, въпреки че има и информация, че е желан от испанския гранд Атлетико Мадрид.

"Има много хора, които мислят, че стилът ми на игра ще пасне добре в Англия. Аз ще слушам внимателно всичко и ще преценя", добави той.

В миналото няколко пъти Леон Горецка е бил смятан за сигурен напускащ, особено когато е губил титулярното си място, но той винаги с постоянство се е завръщал в стартовия състав на баварците. В момента Йозуа Кимих и Александър Павлович изглеждат първи избор в халфовата линия.

Горецка иска да се пребори за място в отбора на Германия за Световното първенство, след като бе оставен извън състава от Юлиан Нагелсман за Евро 2024.

Снимки: Gettyimages

Водещи Новини

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 167642
  • 53
Ливърпул 0:0 Карабах, Фримпонг се контузи в самото начало

Ливърпул 0:0 Карабах, Фримпонг се контузи в самото начало

  • 28 яну 2026 | 20:53
  • 1868
  • 4
Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

Бенфика 0:0 Реал Мадрид, начало на мача в дъждовния Лисабон

  • 28 яну 2026 | 22:01
  • 1702
  • 7
Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

Начало на мача: Борусия (Дортмунд) 0:0 Интер

  • 28 яну 2026 | 22:00
  • 1067
  • 3
Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

Барселона 0:0 Копенхаген, начало на мача

  • 28 яну 2026 | 22:03
  • 1780
  • 8
Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 60274
  • 173