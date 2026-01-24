Байерн 1:0 Аугсбург, Ито откри за рекордните шампиони, пропуск на Диас

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) води с 1:0 на Аугсбург в баварското дерби от 19-тия кръг на първенството. Хироки Ито откри за рекордните шампиони на Германия в 23-ата минута. Тимът на Венсан Компани е в изключителна форма и има цели 9 победи в последните 10 мача във всички турнири, като води убедително на върха с 11 точки пред втория Борусия (Дортмунд). Точковият актив и вкараните голове за шампионите са рекордни на този етап от надпреварата. През седмицата Байерн си осигури и класиране минимум в топ 4 на основната фаза на Шампионската лига с победа с 2:0 над Роял Юнион СЖ. Аугсбург пък е на другия полюс и се намира в негативна серия от пет поредни мача без победа, като съответно заема мястото непосредствено над опасната зона със 16 точки.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, логично Байерн има пълно превъзходство с шест поредни победи. Последната среща се състоя през август миналата година, когато баварският гранд победи с 3:2 като гост.

Венсан Компани все още има някои проблеми със състава си, като няма да може да разчита на контузените Конрад Лаймер, Йосип Станишич и Рафаел Герейро, докато Дайо Упамекано и Саша Боей са болни. Отсъстсва и Серж Гнабри заради вирус.

1⃣1⃣ Unsere 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙 𝓿𝓼. 𝗔𝘂𝗴𝘀𝗯𝘂𝗿𝗴❗ pic.twitter.com/cbzqTmZK3c — FC Bayern München (@FCBayern) January 24, 2026

В сравнение с победата над Роял Юнион СЖ през седмицата, белгийският треньор прави няколко промени, очевидно и заради натоварения график. Най-голямата новина е завръщането сред титулярите на Алфонсо Дейвис, който стартира от първата минута на не толкова типичната си позиция на десния бек. Освен това младият Йонас Урбиг заменя Мануел Нойер на вратата. Получилият червен картон през седмицата Ким Мин-Жае отново е титуляр в отбрана до Йонатан Та. Хироки Ито пък заема мястото на Рафаел Герейро като ляв бек. В атака няма промени, като Хари Кейн води нападението, а зад него ще действат Майкъл Олисе, Ленарт Карл и Луис Диас. Леон Горетцка е заел мястото на Йошуа Кимих в средата на терена до Александър Павлович.

𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐟 𝐝𝐨𝐧𝐞 🤝 – mit dieser Aufstellung gehen wir in den 1️⃣9️⃣. Spieltag! 📆👊



👉ℹ️ Alle Infos zur ersten 11: https://t.co/CNWRP82lwJ#FCAFCB pic.twitter.com/XTL04rDPbK — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 24, 2026

Аугсбург излиза само с Фабиан Рийдер в предни позиции, а зад него ще действат Алексис Клод-Морис и Антон Каде.

Първите двадесетина минути на двубоя преминаха в спокойно темпо и без особено интересни ситуации. В 23-ата минута обаче Байерн нанесе своя удар след корнер. Майкъл Олисе центрира отдясно, а Хироки Ито се извиси и с глава наказа Фин Дамен - 1:0 за рекордните шампиони. Домакините веднага вдигнаха оборотите и последваха неточен удар на Ленарт Карл и пропуск на Луис Диас, който от добра позиция стреля в тялото на стража на Аугсбург.

