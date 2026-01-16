Байерн с отлични новини за Мусиала и Кимих

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното гостуване на РБ Лайпциг. Баварците са убедителен лидер в Бундеслигата и след победата с 3:1 над Кьолн през седмицата счупиха рекорда за най-добър полусезон в историята си, като предишното постижение бе на водения от Пеп Гуардиола тим.

Vincent Kompany: "If everything goes well today, Jamal will be there tomorrow. That's great for him. With Joshua Kimmich, we're also looking at training today. He might even be able to start tomorrow" pic.twitter.com/9WPnkkLRbA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 16, 2026

Компани обяви дългоочакваната от феновете на Байерн новина за завръщането на Джамал Мусиала в групата за мачовете: “Ако днес всичко върви добре, Джамал ще бъде там утре. Това е чудесно за него. С Йошуа Кимих също ще тренираме днес. Може би дори ще може да започне утре.

Мусиала излъчва много положителна енергия. В момента дори малките неща са страхотни. Оценяваш всичко много повече. Джамал преживява това в момента, както и Алфонсо Дейвис. Искам да ги защитя. Приоритетът в момента е интеграцията. В даден момент те ще достигнат нивото, на което бяха преди контузиите си. Когато играеш постоянно, физическата ти форма идва от играта. Сега той имаше време да възстанови тялото си, да укрепи мобилността и скоростта си. Ето защо контузиите ти дават време да се върнеш още по-силен”.

Kompany on Musiala: "He exudes a lot of positive energy. At the moment, even the little things are great. You appreciate everything much more. Jamal is experiencing that right now, as is Alphonso Davies. I want to protect both of them. The priority right now is integration. At… pic.twitter.com/U3lwLvN2U1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 16, 2026

Що се отнася до проблемите с десния бек, където много от играчите на баварците са контузени или болни, треньорът каза: “Имаме много играчи на тази позиция, но сме се справяли с тази ситуация и в миналото. Много други играчи могат да играят на десния бек. В началото на сезона имахме много играчи на левия бек. Момчетата ще пропуснат няколко мача, но можеше да бъде и по-лошо. Йосип Станишич и Конрад Лаймер скоро ще се върнат. Саша Боей е още болен, но Алфонсо Дейвис имаше добра седмица”.

За РБ Лайпциг и предишната среща (б.ред. - реално първата от сезона), когато баварците разбиха съперника си със 6:0, белгиецът каза: “Те са млад отбор, така че е възможно нещата да не се развият идеално в първия мач. След това те бяха близо до нас дълго време и спечелиха много мачове. Много от играчите им се развиха много добре. Треньорът им също е там от по-дълго време. Те са силен отбор в атака, може да бъде страхотен мач. Ще бъде интензивен, и двата отбора могат да отбележат голове. Ще бъде много интересно”.

Christoph Freund on Leipzig's Yan Diomande and whether he could be a player for FC Bayern: "Generally speaking, he's a very good player who's had a very good development. It's normal that when a Bundesliga player plays well or develops well, he gets linked to FC Bayern. He's a… pic.twitter.com/FKfW2egxLV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 16, 2026

Спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд пък намекна, че клубът следи внимателно изявите на талантливото крило на РБ Лайпциг Ян Диоманде: “Като цяло, той е много добър играч, който се развива много добре. Нормално е, когато играч от Бундеслигата играе добре или се развива добре, да бъде свързван с Байерн. Той е играч на Лайпциг и не е наша работа да коментираме това. Но както казах, всички виждат, че е много добър играч”.