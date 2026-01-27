В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

Ръководството на Байерн (Мюнхен) очевидно е загубило търпение от Дайо Упамекано и липсата на отговор от французина относно предложения му нов договор, съобщава „Билд“. Нещо повече – от клуба са дали краен срок на футболиста и агентите му до средата на февруари да решат дали играчът ще продължи изтичащия си през лятото контракт с баварския гранд.

Смяташе се, че всичко по новия договор на важния бранител е уточнено още в началото на януари и подписването му е само въпрос на време. В последните няколко седмици обаче в клуба са били раздразнени от нерешителността на футболиста и агентите му, които се бавят с категоричен отговор.

В медиите вече изтекоха детайлите по новия договор на Упамекано, който би трябвало да бъде удължен до 2030 или 2031 г. На французина е предложено сериозно увеличение на заплатата, която ще бъде близо 20 млн. евро бруто на сезон, отличен финансов бонус за преподписване и откупна клауза от 65 млн. евро, влизаща в сила от 2027 г. – нещото, за което най-много настояваха агентите му. Въпреки това обаче досега Упамекано и обкръжението му не са дали положителен отговор.

От Байерн нямат намерение да подобряват офертата си, като спортният директор Макс Еберл е заел твърда позиция по този въпрос. Той има подкрепата и на Надзорния съвет на клуба.

Самият футболист неколкократно е заявявал, че се чувства добре в Мюнхен и му харесва работата с треньора Венсан Компани. Колебанията му обаче започват да повдигат въпроси дали наистина ще се обвърже за още години с баварците.

