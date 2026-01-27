Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани ще може да разчита на няколко завърнали се играчи за двубоя с ПСВ Айндховен от Шампионската лига утре.

Ключовият бранител Дайо Упамекано и крилото Серж Гнабри отново са на линия и попаднаха в групата за сблъсъка с нидерландците. Те имаха стомашни проблеми в последните дни и не играха през уикенда срещу Аугсбург. Завръща се и десният бек Саша Боей, който обаче едва ли ще е готов да започне от първата минута.

Das ist 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐫 für #PSVFCB ✨ pic.twitter.com/mjLd8blBDu — FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2026

Друг от контузените - Йосип Станишич, вече поднови тренировки с отбора след контузията си в рамото, но няма да пътува за мача с ПСВ.

Аут за предстоящия двубой обаче са Рафаел Герейро и Конрад Лаймер, а Ким Мин- Жае е наказан заради червения си картон срещу Роял Юнион СЖ.

Josip Stanišić will not be available against PSV tomorrow. Sacha Boey is expected to be in the squad, but is unlikely to start [@BILD] https://t.co/AtnSDvp1cS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 27, 2026

Байерн вече си осигури място сред първите осем тима, а с това и директно класиране за осминафиналите. Точка в сряда ще бъде достатъчна на баварците за второто място, за да си гарантират второто място. В най-лошия случай те ще завършат на 4-а позиция.

Снимки: Imago