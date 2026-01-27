Популярни
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 363
  • 0

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани ще може да разчита на няколко завърнали се играчи за двубоя с ПСВ Айндховен от Шампионската лига утре.

Ключовият бранител Дайо Упамекано и крилото Серж Гнабри отново са на линия и попаднаха в групата за сблъсъка с нидерландците. Те имаха стомашни проблеми в последните дни и не играха през уикенда срещу Аугсбург. Завръща се и десният бек Саша Боей, който обаче едва ли ще е готов да започне от първата минута.

Друг от контузените - Йосип Станишич, вече поднови тренировки с отбора след контузията си в рамото, но няма да пътува за мача с ПСВ.

Аут за предстоящия двубой обаче са Рафаел Герейро и Конрад Лаймер, а Ким Мин- Жае е наказан заради червения си картон срещу Роял Юнион СЖ.

Байерн вече си осигури място сред първите осем тима, а с това и директно класиране за осминафиналите. Точка в сряда ще бъде достатъчна на баварците за второто място, за да си гарантират второто място. В най-лошия случай те ще завършат на 4-а позиция.

Снимки: Imago

