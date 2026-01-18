Рекордите и постиженията на Байерн след поредната наказателна акция на баварците

Вчерашният впечатляващ триумф с 5:1 на Байерн (Мюнхен) в гостуването на РБ Лайпциг затвърди вече очевидното - че баварците нямат конкуренция в Бундеслигата и през този сезон. Голямата победа донесе и нови постижения и рекорди за Венсан Компани и водения от него тим - както отборни, така и индивидуални.

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

Баварците продължават да записват най-доброто представяне в историята на Бундеслигата до този момент, като след всеки изигран кръг го подобряват - в случая изиграните мачове са 18, в които отборът е записал цели 50 точки. Тимът на Венсан Компани е вкарал безпрецедентен брой голове за тази фаза на германския елит - рекордните 71 попадения.

Longest Bundesliga unbeaten streaks in Bayern history:



1- 53 games from 2012 to 2014

2- 27 games* from 2025 to 2026*

27 games from 1988 to 1989 pic.twitter.com/DqJ7lC2uPL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 18, 2026

Байерн освен това вече е непобеден в цели 27 поредни мача в първенството. Това е изравнено второ място в историята заедно с постижението на тима, датиращо от 1988 г до 1989 г. За последно отборът на Компани загуби на 8 март миналата година у дома срещу Бохум с 2:3, след като поведе с 2:0. Все пак рекордът принадлежи на водения от Юп Хайнкес тим, който в периода 2012-2014 г. записа умопомрачителните 53 поредни мача в първенството без поражение.

5 – Bayern scored five goals after trailing at half-time – they had only managed this once before in a Bundesliga away game, in September 1976 when they won 6-5 in Bochum (even scoring six goals, having been 0-3 down at half-time). Spectacle. pic.twitter.com/t3npnX7cXI — OptaFranz (@OptaFranz) January 17, 2026

Едва за втори път в историята си Байерн вкарва пет гола във втората част на мач, в който изостава на почивката. За последно това се е случило през далечната 1976 г., когато баварците печелят с 6:5 при гостуването на Бохум, когато на полувремето губят с … 0:3.

Manuel Neuer made his 584th appearance for FC Bayern yesterday, equalling Franz Beckenbauer in the top 5 of the all-time appearance list pic.twitter.com/jZiNKx2RRy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 18, 2026

Легендата Мануел Нойер се изравни по мачове с иконата на клуба Франц Бекенбауер - общо 584 във всички турнири, като двамата делят 5-о място по този показател в историята на Байерн. Стражът ще може да излезе еднолично на петата позиция още през идващата седмица.

3 – Bayern Munich's Michael Olise is the second player on record (since 2004-05) to assist three goals after coming on as a substitute in a Bundesliga match, following @FranckRibery against VfL Wolfsburg in 2019. Parallel. pic.twitter.com/TFAknyZYAQ — OptaFranz (@OptaFranz) January 17, 2026

След влизането в игра на Майкъл Олисе снощи, играчите на мюнхенския гранд извършиха истинска наказателна акция в Лайпциг. Французинът пък повтори постижението на легендарния си сънародник Франк Рибери от 2019 г. срещу Волфсбург, като влезе от пейката и асистира за цели три попадения. Освен всичко друго, Олисе вкара вчера и попадение, за да затвърди едно наистина блестящо представяне.

Jonathan Tah is the first player in Bundesliga history to remain unbeaten in 39 away games in a row pic.twitter.com/E6Asl32GMA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 17, 2026

Личен индивидуален рекорд записа и бранителят Йонатан Та. Той се превърна в първия играч в историята на Бундеслигата, който не е губил в 39 поредни гостувания от елита. В това се включват и изявите му с бившия му отбор Байер (Леверкузен).

Снимки: Imago