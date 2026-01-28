Астън Вила официално обяви завръщането на Дъглас Луис

Астън Вила официално потвърди, че Дъглас Луис се завръща в клуба 18 месеца след продажбата му в Ювентус. Горе-долу по същото време пък Нотингам Форест oбяви, че италианският клуб е отзовал бразилеца и това слага край на престоя му под наем на "Сити Гранд", където той изигра общо 14 мача във всички турнири.

Бирмингамци продадоха халфа на "бианконерите" за 50 милиона евро, а сега го взимат под наем до края на сезона след контузиите на Бубакар Камара, Джон Макгин и Юри Тилеманс. В договора има опция за закупуването на Луис, като според "Ди Атлетик" тя е в размер на 25 милиона евро. Николо Скира добавя, че стойността на самия наем е два милиона евро, а след като "виланите" откупят правата на играча през лятото, той ще подпише с тях договор за четири години.

Халфът изигра над 200 мача за Астън Вила между 2019-а и 2024-та година. По-рано днес той премина прегледи, а след това мениджърът на бирмингамци Унай Емери потвърди, че съвсем скоро трансферът ще бъде обявен официално. Според медиите на Острова интерес към него е имало и от страна на Челси. В момента той все още има договор с Ювентус до лятото на 2029 година.

Welcome home, Dougie 😍



Aston Villa is delighted to announce that Douglas Luiz has joined the club on loan from Juventus! 🇧🇷 pic.twitter.com/JlEhDGBGI2 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 28, 2026