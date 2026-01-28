Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Астън Вила официално обяви завръщането на Дъглас Луис

Астън Вила официално обяви завръщането на Дъглас Луис

  • 28 яну 2026 | 20:09
  • 607
  • 0
Астън Вила официално обяви завръщането на Дъглас Луис

Астън Вила официално потвърди, че Дъглас Луис се завръща в клуба 18 месеца след продажбата му в Ювентус. Горе-долу по същото време пък Нотингам Форест oбяви, че италианският клуб е отзовал бразилеца и това слага край на престоя му под наем на "Сити Гранд", където той изигра общо 14 мача във всички турнири.

Бирмингамци продадоха халфа на "бианконерите" за 50 милиона евро, а сега го взимат под наем до края на сезона след контузиите на Бубакар Камара, Джон Макгин и Юри Тилеманс. В договора има опция за закупуването на Луис, като според "Ди Атлетик" тя е в размер на 25 милиона евро. Николо Скира добавя, че стойността на самия наем е два милиона евро, а след като "виланите" откупят правата на играча през лятото, той ще подпише с тях договор за четири години.

Халфът изигра над 200 мача за Астън Вила между 2019-а и 2024-та година. По-рано днес той премина прегледи, а след това мениджърът на бирмингамци Унай Емери потвърди, че съвсем скоро трансферът ще бъде обявен официално. Според медиите на Острова интерес към него е имало и от страна на Челси. В момента той все още има договор с Ювентус до лятото на 2029 година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 249
  • 0
Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 832
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 4726
  • 1
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1172
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1315
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 55041
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15373
  • 4
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6719
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160692
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17522
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11970
  • 12