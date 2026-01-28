Емери разкри колко ще отсъстват Камара, Тилеманс и Макгин и потвърди за Луис

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери даде яснота около контузиите на Бубакар Камара, Джон Макгин и Юри Тилеманс и потвърди, че съвсем близо до завръщане в клуба е Дъглас Луис, който бе привлечен именно заради кадровите проблеми в халфовата линия. Тази сутрин бразилецът премина прегледи и съвсем скоро трансферът му трябва да бъде обявен официално.

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

"Знаем за контузиите на Камара, Макгин и Тилеманс. При Камара травмата е дългосрочна, не мисля, че ще играе отново през този сезон. Вече беше опериран. Макгин ще е аут между шест и осем седмици, а Тилеманс - от осем до 10 седмици.

След тези новини трябваше да намерим решения за центъра на терена. Затова взимаме Дъглас Луис. Мисля, че съвсем скоро трансферът му ще бъде обявен. Амаду Онана се завръща. Рос Баркли също се завръща след няколко дни. Той ще бъде много важен. Имаме и Джордж Хемингс, който притежава огромен потенциал", заяви мениджърът на бирмингамци.

Емери изрази задоволство и от завръщането в клуба на Тами Ейбрахам, който бе привлечен от Бешикташ срещу 18.2 милиона паунда: "Ако вкара още 20 гола, ще е хубаво. Той е фантастичен футболисти и човек. Нуждаем се от играчи, които могат да се захванат с работа още през януари. Той е умен човек и страхотен футболист. Нямам съмнение, че ще бъде чудесно попълнение".

Емери потвърди, че Харви Елиът ще бъде част от групата на Вила за утрешния двубой с РБ Залцбург, но това не означава, че ситуацията за него се променя.

"Все още има пет дни до края на трансферния прозорец. С Харви нещата не се променят. Говорихме с него открито. Той е фантастичен човек. В неделя беше на пейката и беше готов да помогне при нужда. Утре той ще е в групата, но за него ситуацията не се променя".