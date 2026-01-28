Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

  • 28 яну 2026 | 13:24
  • 477
  • 0
Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

Дефанзивният халф Дъглас Луис е преминал своите медицински прегледи тази сутрин и се очаква да бъде обявен като ново попълнение на Астън Вила днес или утре, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. Преди това обаче Луис ще трябва да прекрати преостъпването си в друг отбор от Премиър лийг - Нотингам Форест, за който е изиграл 14 мача през този сезон. Така за 27-годишния футболист предстои нов наем до края на кампанията, но този път на “Вила Парк”. Бирмингамци ще имат опцията да го задържат за постоянно, като за цялата сделка са предложили 28-30 млн. евро.

Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг
Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг

Бразилецът ще премине при бирмингамци под наем от Ювентус, 18 месеца след като напусна “Вила Парк”, за да се присъедини към “бианконерите” срещу малко над 50 милиона евро. Полузащитникът така и не успя да се наложи в състава на торинския гранд и изигра едва 27 двубоя с екипа на тима. Англичаните ще платят за услугите на полузащитника 3 милиона евро до края на сезона. Бразилецът е предпочел да се присъедини към Астън Вила, макар че сериозен интерес към него проявяваха и от Челси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Във Вердер все още вярват на своя треньор

Във Вердер все още вярват на своя треньор

  • 28 яну 2026 | 12:37
  • 367
  • 0
Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32
  • 4540
  • 12
Фиорентина се опитват да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

Фиорентина се опитват да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12
  • 883
  • 0
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 8540
  • 7
Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 10:31
  • 7955
  • 11
Новият мениджър на Челси за напускане на Палмър: Това дойде от нищото

Новият мениджър на Челси за напускане на Палмър: Това дойде от нищото

  • 28 яну 2026 | 09:58
  • 11447
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 13155
  • 9
Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

Ботев (Пловдив) 0:0 Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 13:51
  • 1763
  • 1
Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

Втори пореден съперник на Джокович се отказа, Ноле е на 1/2-финал

  • 28 яну 2026 | 09:23
  • 16195
  • 29
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 8540
  • 7
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 2092
  • 2
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 157929
  • 44