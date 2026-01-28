Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

Дефанзивният халф Дъглас Луис е преминал своите медицински прегледи тази сутрин и се очаква да бъде обявен като ново попълнение на Астън Вила днес или утре, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. Преди това обаче Луис ще трябва да прекрати преостъпването си в друг отбор от Премиър лийг - Нотингам Форест, за който е изиграл 14 мача през този сезон. Така за 27-годишния футболист предстои нов наем до края на кампанията, но този път на “Вила Парк”. Бирмингамци ще имат опцията да го задържат за постоянно, като за цялата сделка са предложили 28-30 млн. евро.

Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг

Бразилецът ще премине при бирмингамци под наем от Ювентус, 18 месеца след като напусна “Вила Парк”, за да се присъедини към “бианконерите” срещу малко над 50 милиона евро. Полузащитникът така и не успя да се наложи в състава на торинския гранд и изигра едва 27 двубоя с екипа на тима. Англичаните ще платят за услугите на полузащитника 3 милиона евро до края на сезона. Бразилецът е предпочел да се присъедини към Астън Вила, макар че сериозен интерес към него проявяваха и от Челси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages