Астън Вила официално обяви завръщането на Тами Ейбрахам

Астън Вила официално обяви привличането на нападателя на Бешикташ Тами Ейбрахам. 28-годишният футболист ще играе за втори път в кариерата си за бирмингамци, които ще платят на турците около 21 млн. евро плюс възможни бонуси.

За да стане факт сделката, първо истанбулският гранд трябваше да активира задължителната опция в размер на 13 млн. евро, с която да купи Ейбрахам от Рома, откъдето той пристигна под наем през лятото. След това Бешикташ веднага го продаде на Вила. В посока Истанбул пък ще замине младият защитник на бирмингамци Ясин Озджан, който беше включен в сделката.

Ейбрахам ще бъде заместник на преминалия в Рома Донийл Мален. Той изигра за Бешикташ 26 мача, в които се отчете с 13 гола и 3 асистенции. За англичанина това ще бъде втори престой на „Вила Парк“ след сезон 2018/19, когато вкара цели 25 попадения в 37 мача в Чемпиъншип като преотстъпен от Челси. Ейбрахам има и 11 срещи и 3 гола за националния отбор на Англия.

През януарския трансферен прозорец Астън Вила взе и друг нападател – младият Браян Маджо от Метц, а се очаква скоро да финализира и трансфера на халфа Дъглас Луис от Ювентус. В друга сделка с Рома англичаните привикаха обратно от наема в Рим Леон Бейли.