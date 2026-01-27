Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила официално обяви завръщането на Тами Ейбрахам

Астън Вила официално обяви завръщането на Тами Ейбрахам

  • 27 яну 2026 | 21:08
  • 2750
  • 2

Астън Вила официално обяви привличането на нападателя на Бешикташ Тами Ейбрахам. 28-годишният футболист ще играе за втори път в кариерата си за бирмингамци, които ще платят на турците около 21 млн. евро плюс възможни бонуси.

За да стане факт сделката, първо истанбулският гранд трябваше да активира задължителната опция в размер на 13 млн. евро, с която да купи Ейбрахам от Рома, откъдето той пристигна под наем през лятото. След това Бешикташ веднага го продаде на Вила. В посока Истанбул пък ще замине младият защитник на бирмингамци Ясин Озджан, който беше включен в сделката.

Ейбрахам ще бъде заместник на преминалия в Рома Донийл Мален. Той изигра за Бешикташ 26 мача, в които се отчете с 13 гола и 3 асистенции. За англичанина това ще бъде втори престой на „Вила Парк“ след сезон 2018/19, когато вкара цели 25 попадения в 37 мача в Чемпиъншип като преотстъпен от Челси. Ейбрахам има и 11 срещи и 3 гола за националния отбор на Англия.

През януарския трансферен прозорец Астън Вила взе и друг нападател – младият Браян Маджо от Метц, а се очаква скоро да финализира и трансфера на халфа Дъглас Луис от Ювентус. В друга сделка с Рома англичаните привикаха обратно от наема в Рим Леон Бейли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

От Бразилия ще искат да домакинстват на следващото Световно клубно първенство

  • 27 яну 2026 | 19:21
  • 642
  • 1
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 805
  • 0
Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

Изненада: Инсиние се завръща в клуба, в който направи име

  • 27 яну 2026 | 18:52
  • 8938
  • 1
Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

Слот: Хората щяха да са по-разбиращи, ако знаеха с какво трябва да се справяме

  • 27 яну 2026 | 18:51
  • 4741
  • 10
Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

Байерн подсили редиците с няколко завърнали се преди мача в Айндховен

  • 27 яну 2026 | 18:50
  • 914
  • 0
Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

Миралем Пиянич обяви край на кариерата си

  • 27 яну 2026 | 18:08
  • 1589
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 4413
  • 5
Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 10949
  • 17
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 10078
  • 20
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 20604
  • 41
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 22832
  • 24
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 14430
  • 8