Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг

От Астън Вила са постигнали споразумение с Ювентус относно привличането на халфа Дъглас Луис, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Това означава, че бразилецът ще се завърне именно в отбора, от който “бианконерите” го взеха преди година и половина. Преди това обаче Луис ще трябва да прекрати преостъпването си в друг отбор от Премиър лийг - Нотингам Форест, за който е изиграл 14 мача през този сезон. Така за 27-годишния футболист предстои нов наем до края на кампанията, но този път на “Вила Парк”. Бирмингамци ще имат опцията да го задържат за постоянно, като за цялата сделка са предложили 28-30 млн. евро, твърди Николо Скира. Именно подобна сума щяха да платят от Нотингам Форест през лятото при постигането на определени условия.

🚨🟣🔵 Douglas Luiz to Aston Villa, here we go! The Brazilian midfielder is back at the club after talks revealed last week.



Verbal agreement with Juventus over paid loan deal with buy option clause.



Nottingham Forest send Luiz back to Juve and new loan to #AVFC. 🇧🇷 pic.twitter.com/ZKd4UDw5HH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

В първия си престой в Астън Вила между 2019 и 2024 година Луис записа 204 мача с 22 гола и 25 асистенции. Тимът реши да си го върне, след като полузащитникът Бубакар Камара получи контузия, която ще го извади до края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages