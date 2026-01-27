Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг

Ювентус се съгласи: Дъглас Луис сменя отбора в Премиър лийг

  • 27 яну 2026 | 15:50
  • 1746
  • 0

От Астън Вила са постигнали споразумение с Ювентус относно привличането на халфа Дъглас Луис, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Това означава, че бразилецът ще се завърне именно в отбора, от който “бианконерите” го взеха преди година и половина. Преди това обаче Луис ще трябва да прекрати преостъпването си в друг отбор от Премиър лийг - Нотингам Форест, за който е изиграл 14 мача през този сезон. Така за 27-годишния футболист предстои нов наем до края на кампанията, но този път на “Вила Парк”. Бирмингамци ще имат опцията да го задържат за постоянно, като за цялата сделка са предложили 28-30 млн. евро, твърди Николо Скира. Именно подобна сума щяха да платят от Нотингам Форест през лятото при постигането на определени условия.

В първия си престой в Астън Вила между 2019 и 2024 година Луис записа 204 мача с 22 гола и 25 асистенции. Тимът реши да си го върне, след като полузащитникът Бубакар Камара получи контузия, която ще го извади до края на сезона.

