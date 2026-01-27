Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който е на 3 февруари от 18:00 часа на "Васил Левски":
27 януари, вторник:
След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
28 януари, сряда:
15:00 часа – Левски – Вихрен (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“
29 януари, четвъртък:
Почивен ден
30 януари, петък:
17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
31 януари, събота:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
1 февруари, неделя:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
2 февруари, понеделник:
15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
3 февруари, вторник:
18:00 часа – Левски – Лудогорец – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“