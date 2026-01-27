Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата

  • 27 яну 2026 | 12:52
  • 601
  • 0
Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левски обяви програмата си до мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец, който е на 3 февруари от 18:00 часа на "Васил Левски":

27 януари, вторник:

След прибирането на отбора от Турция – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

28 януари, сряда:

15:00 часа – Левски – Вихрен (Сандански) – контролна среща – стадион „Георги Аспарухов“

29 януари, четвъртък:

Почивен ден

30 януари, петък:

17:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 януари, събота:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

1 февруари, неделя:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 февруари, понеделник:

15:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 февруари, вторник:

18:00 часа – Левски – Лудогорец – Суперкупа на България – Национален стадион „Васил Левски“

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Девети нов в ОФК Костинброд

Девети нов в ОФК Костинброд

  • 27 яну 2026 | 07:50
  • 1627
  • 6
Берое замени Нефтохимик с ФК Сливен

Берое замени Нефтохимик с ФК Сливен

  • 27 яну 2026 | 07:37
  • 1415
  • 0
Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

  • 27 яну 2026 | 00:04
  • 12274
  • 10
Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

  • 26 яну 2026 | 22:46
  • 6684
  • 1
Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

Димитров зашлеви бившия си отбор и запази надеждите на Бодрумспор

  • 26 яну 2026 | 22:07
  • 13329
  • 1
Жордао: Очаквам с нетърпение втората част от сезона

Жордао: Очаквам с нетърпение втората част от сезона

  • 26 яну 2026 | 21:02
  • 2641
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 7465
  • 12
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 8658
  • 16
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 11612
  • 18
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 8047
  • 22
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 10773
  • 3
Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

Официално: Дро Фернандес е играч на ПСЖ

  • 27 яну 2026 | 09:40
  • 5241
  • 5