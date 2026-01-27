Билети за Суперкупата ще се продават и на "Герена"

Българската професионална футболна лига информира футболните привърженици, че в сряда (28 януари) между 12:00 и 17:00 часа ще бъде отворена билетна каса пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", на която ще могат да бъдат закупени пропуски за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.