  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Билети за Суперкупата ще се продават и на "Герена"

Билети за Суперкупата ще се продават и на "Герена"

  • 27 яну 2026 | 17:01
  • 684
  • 0
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Българската професионална футболна лига информира футболните привърженици, че в сряда (28 януари) между 12:00 и 17:00 часа ще бъде отворена билетна каса пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", на която ще могат да бъдат закупени пропуски за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Голям интерес към мача за Суперкупата на България
Голям интерес към мача за Суперкупата на България

Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

