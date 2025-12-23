Джавад Ел Джемили потърсил контакт с Левски

Бившият халф на Левски Джавад Ел Джемили не изживява най-добрите си дни от футболната кариера, след като напусна "сините" през лятото. Той бе продаден на Ал Шахиния след поредица от разправии със столичани. В момента тимът му е последен в класирането на катарското първенство с едва една победа от 12 мача. Самият Джемили е твърд титуляр, играл е във всички мачове, но няма нито отбелязан гол, нито асистенция.

Джемили на два пъти е поискал разговор с ръководството на Левски за евентуално завръщане, но и двата пъти е бил отрязан, съобщава "Мач Телеграф". Хулио Веласкес е отказал дори да говори за привличането на Джемили. Испанецът бил много разочарован от поведението на халфа в края на престоя му на "Герена".