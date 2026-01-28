Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 10 на Australian Open: втора порция четвъртфинали при мъжете и жените

  • 28 яну 2026 | 01:47
  • 59
  • 0
На 28 януари 2026 г. Откритото първенство на Австралия навлиза в своята решителна фаза с втория ден от четвъртфиналите. Това е моментът, в който се определят последните полуфиналисти и се решава кои четирима мъже и четири жени ще се борят за титлата през уикенда.

Първи на корта ще излязат жените, а първият мач на "Род Лейвър Арена" ще бъде между Елена Рибакина и Ига Швьонтек. Това е може би най-очакваният мач при жените за деня, противопоставящ световната номер 2 срещу бившата финалистка в Мелбърн. И двете са сред топ фаворитките за титлата и демонстрират елитна форма по пътя си към четвъртфиналите. Сблъсъкът обещава висококачествен тенис и сериозна битка.

Веднага след края на този мач започва изцяло американския сблъсък между Джесика Пегула и Аманда Анисимова, който гарантира, че една от двете ще достигне първия си полуфинал на Australian Open. Пегула води с 3-0 в преките срещи, но Анисимова е мотивирана и не е загубила сет в турнира досега, подобно на своята сънародничка. Очаква се двубой на силни удари между две изключително мощни тенисистки.

След това идва ред на мъжете. Първият двубой е между Лоренцо Мусети и Новак Джокович. Този мач предлага интригуващ сблъсък между италианския талант и 10-кратния шампион от Мелбърн. Джокович влиза в мача по-отпочинал след служебна победа (отказване на съперника в предишния кръг). Въпреки предимството в почивката за Джокович, Мусети показа силна игра срещу Фриц и има потенциал да затрудни легендата.

За финал е оставен мачът на Бен Шелтън срещу Яник Синер. Това е повторение на полуфинала от миналата година, спечелен от Синер. Италианецът е двукратен пореден шампион (2024 и 2025), е фаворит и показва отлична форма, губейки само един сет до момента в турнира. Шелтън, обаче, също е във възход и ще се опита да използва мощния си сервис, за да предизвика италианеца.

