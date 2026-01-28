Популярни
Убедителна Рибакина отказа Швьонтек в два сета

  • 28 яну 2026 | 04:39
  • 213
  • 0
Убедителна Рибакина отказа Швьонтек в два сета

Елена Рибакина сложи край на мечтите на Ига Швьонтек за успех в тазгодишното издание на Australian Open, след като я победи убедително със 7:5, 6:1 в срещата помежду им на четвъртфиналите. В зрелищен сблъсък на „Род Лейвър Арена“ представителката на Казахстан демонстрира мощна игра и хладнокръвие, за да си осигури място в полуфиналите на турнира за втори път в своята кариера, като в същото време уби мечтата на съперничката си за кариерен Голям шлем, тъй като титлата в Мелбърн остава единствената, която липсва в колекцията й.

Първият сет започна много динамичнос размяна на брейкове. Първо Швьонтек проби подаването на Рибакина, но веднага след това казахстанката върна пробива за 1:1. В третия гейм полякинята имаше нови три точки за пробив, но този път съперничката й удържа и взе подаването си.

Решителният момент дойде при резултат 5:5, когато Швьонтек допусна колебание, а Рибакина се възползва, правейки късен пробив, а след това затвори частта със 7:5.

И двете тенисистки имаха затруднения с процента на първия си сервис, но предимството на Рибакина бе, че тя беше безпощадна, когато успяваше да пласира подаването си, печелейки внушителните 93% от точките в тези случаи.

Вторият сет премина изцяло под диктовката на петата в схемата Рибакина. Тя пое пълен контрол върху корта, печелейки осем от последните девет гейма в мача. Швьонтек, която се бореше да намери ритъма си, така и не успя да се противопостави на агресивните удари на съперничката си и в крайна сметка се сбогува с турнира.

Рибакина завърши с 26 печеливши удара – с 16 повече от тези на световната №2. Казахстанката реализира 11 аса, които се оказаха ключови в критичните моменти. Победителката реализира 4 от 7 възможности за пробив, докато Швьонтек успя да пробие само веднъж.

С този успех Елена Рибакина достига до своя четвърти полуфинал на турнир от „Големия шлем“, при това без да е загубила нито един сет от началото на надпреварата в Мелбърн. За място на финала тя ще се изправи срещу победителката от мача между Аманда Анисимова и Джесика Пегула. За Ига Швьонтек разочарованието е голямо, тъй като Australian Open остава единствената титла от Шлема, която липсва в богатата ѝ витрина.

