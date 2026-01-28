Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пегула достигна първи полуфинал в Мелбърн след успех в американския сблъсък с Анисимова

Пегула достигна първи полуфинал в Мелбърн след успех в американския сблъсък с Анисимова

  • 28 яну 2026 | 06:36
  • 1176
  • 1
Пегула достигна първи полуфинал в Мелбърн след успех в американския сблъсък с Анисимова

Джесика Пегула продължава впечатляващия си наказателен ход на тазгодишния Australian Open. В изцяло американски сблъсък, който държа публиката на „Род Лейвър Арена“ под напрежение до последната секунда, световната №6 се наложи над сънародничката си Аманда Анисимова с 6:2, 7:6(1) и си осигури място в голямата четворка в Мелбърн за пръв път в кариерата си.

Мачът започна с пълна доминация на Пегула. Тя демонстрира изключителна стабилност от основната линия, възползвайки се от нервното начало на Анисимова, която допусна серия от непредизвикани грешки. С два пробива и солиден сервис, Джесика затвори първата част само за 30 минути при резултат 6:2.

Вторият сет обаче предложи коренно различна картина. Анисимова, известна с мощните си удари, намери своя ритъм и започна да притиска сънародничката си. Битката се превърна в истинско тактическо надиграване, като Анисимова проби в ключов момент в осмия гейм, за да поведе с 5:3, но когато сервираше за сета, отново се пречупи и допусна връщане на пробива.

След това палачинката се обърна и Пегула проби за 6:5, но и тя не успя да затвори мача на свой сервис, позволявайки на Анисимова отново да се върне в мача за 6:6, пращайки сета в тайбрек.

Там опитът на Пегула се оказа решаващ. Тя бе безпощадна в тайбрека, като не позволи на Анисимова да развие агресивната си игра и го спечели убедително със 7:1 точки, с което затвори и мача в своя полза.

С тази победа Пегула затвърждава статута си на една от основните фаворитки за трофея, след като по-рано в турнира отстрани и защитаващата титлата си Медисън Кийс. На полуфинала тя ще има за съперничка Елена Рибакина, която пък по-рано днес отстрани поставената под №2 Ига Швьонтек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Убедителна Рибакина отказа Швьонтек в два сета

Убедителна Рибакина отказа Швьонтек в два сета

  • 28 яну 2026 | 04:39
  • 2435
  • 1
Ден 11 на Australian Open: втора порция четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 11 на Australian Open: втора порция четвъртфинали при мъжете и жените

  • 28 яну 2026 | 04:22
  • 3126
  • 4
Пьотр Нестеров достигна до четвърфиналите на двойки в Тунис

Пьотр Нестеров достигна до четвърфиналите на двойки в Тунис

  • 27 яну 2026 | 20:22
  • 762
  • 0
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

  • 27 яну 2026 | 20:21
  • 649
  • 2
Алекс Де Минор обеща да продължи да се бори след поредната загуба от Алкарас

Алекс Де Минор обеща да продължи да се бори след поредната загуба от Алкарас

  • 27 яну 2026 | 19:40
  • 1481
  • 0
Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 18:41
  • 2636
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 2135
  • 1
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 154636
  • 44
Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

Още девет мача от Шампионската лига на живо в Sportal.bg!

  • 28 яну 2026 | 06:50
  • 638
  • 0
Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

Тежки съперници очакват волейнационалите в Лигата на нациите

  • 27 яну 2026 | 21:52
  • 15878
  • 16
Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

Алекс Николов с 14 точки, Лубе с четвърта поредна победа с 3:0 в Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 22:55
  • 7798
  • 2
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 17969
  • 33