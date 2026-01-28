Пегула достигна първи полуфинал в Мелбърн след успех в американския сблъсък с Анисимова

Джесика Пегула продължава впечатляващия си наказателен ход на тазгодишния Australian Open. В изцяло американски сблъсък, който държа публиката на „Род Лейвър Арена“ под напрежение до последната секунда, световната №6 се наложи над сънародничката си Аманда Анисимова с 6:2, 7:6(1) и си осигури място в голямата четворка в Мелбърн за пръв път в кариерата си.

Мачът започна с пълна доминация на Пегула. Тя демонстрира изключителна стабилност от основната линия, възползвайки се от нервното начало на Анисимова, която допусна серия от непредизвикани грешки. С два пробива и солиден сервис, Джесика затвори първата част само за 30 минути при резултат 6:2.

Вторият сет обаче предложи коренно различна картина. Анисимова, известна с мощните си удари, намери своя ритъм и започна да притиска сънародничката си. Битката се превърна в истинско тактическо надиграване, като Анисимова проби в ключов момент в осмия гейм, за да поведе с 5:3, но когато сервираше за сета, отново се пречупи и допусна връщане на пробива.

След това палачинката се обърна и Пегула проби за 6:5, но и тя не успя да затвори мача на свой сервис, позволявайки на Анисимова отново да се върне в мача за 6:6, пращайки сета в тайбрек.

Там опитът на Пегула се оказа решаващ. Тя бе безпощадна в тайбрека, като не позволи на Анисимова да развие агресивната си игра и го спечели убедително със 7:1 точки, с което затвори и мача в своя полза.

С тази победа Пегула затвърждава статута си на една от основните фаворитки за трофея, след като по-рано в турнира отстрани и защитаващата титлата си Медисън Кийс. На полуфинала тя ще има за съперничка Елена Рибакина, която пък по-рано днес отстрани поставената под №2 Ига Швьонтек.

Снимки: Gettyimages