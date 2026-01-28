Швьонтек: Ние тенисисти ли сме, или животни от зоопарка, които са наблюдавани дори когато се изхождат?

Заемащата втора позиция в световната ранглиста при жените Ига Швьонтек се присъедини към нарастващия брой тенисистки, настояващи за повече уединение извън кортовете на Откритото първенство на Австралия, след като камери заснеха Коко Гоф да разбива ракетата си.

Ситуацията се случи след загубата на Гоф от Елина Свитолина само за 59 минути на четвъртфиналите. Американката бързо напусна корта и влезе в коридорите на стадиона, където даде изблик на емоциите си и многократно удари ракетата си в земята. Коко Гоф не осъзнаваше, че камерите заснемат всяко нейно движение, а видеото беше излъчено по целия свят. Впоследствие американската тенисистка изрази недоволството си, че състезателите могат да разчитат на уединение единствено в съблекалнята.

Коко Гоф преживя нервен срив и поиска повече уединение

“Въпросът е дали сме тенисисти, или сме животни в зоологическа градина, където те са наблюдавани дори когато се изхождат?“, коментира Швьонтек пред репортери, след като загуби с 5:7, 1:6 от Елена Рибакина на четвъртфиналите.

„Добре, това очевидно беше преувеличено, но би било хубаво да имаме малко лично пространство. Би било хубаво и да имаш свой собствен процес и да не бъдеш винаги наблюдаван“, допълни полякинята.

Убедителна Рибакина отказа Швьонтек в два сета

Американката Аманда Анисимова също заяви, че е наясно, че играчите нямат много лично пространство на „Мелбърн Парк“, добавяйки, че е „държала главата си наведена“, докато не стигне до съблекалнята.

„Очевидно има добри моменти, които хората виждат, и това е забавно. После, когато губиш, вероятно има не толкова добри моменти. Видеото на Коко, което беше публикувано, е тежко, защото тя нямаше думата по въпроса“, каза Анисимова.

Най-добрите играчи се оказват под постоянно наблюдение, като Швьонтек подчерта резкия контраст между турнирите. Полската тенисистка, която събра вниманието в социалните мрежи и с клип, на който се вижда, че не ѝ беше позволено да влезе на стадиона, тъй като беше забравила акредитацията си, отбеляза още, че други турнири от Големия шлем, като Откритото първенство на Франция и „Уимбълдън“, предоставят зони, недостъпни за камери и фенове.

„Има някои места, където поне можеш да отидеш, когато имаш нужда. Но има турнири, където това е невъзможно и си постоянно наблюдаван, ако не от феновете... то от камерите. Разбира се, не е просто. Не мисля, че трябва да е така, защото ние сме тенисисти и сме предназначени да бъдем гледани на корта и в пресата“, продължи Швьонтек.

„Не е наша работа да ставаме меме, когато забравим акредитацията си. О, смешно е, със сигурност. Хората има за какво да говорят, но за нас не мисля, че е необходимо“, добави тя.

На въпрос дали е говорила по темата с организаторите на турнира в Мелбърн, Швьонтек сви рамене и отговори: „Какъв е смисълът?“