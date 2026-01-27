Арбелоа за промяната в Реал, комплиментите на Моуриньо и една шега с Белингам

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите преди утрешното гостуване на Бенфика от последния 8-и кръг на основната фаза на Шампионската лига. „Лос бланкос“ се намират на 3-о място, но при загуба в Лисабон могат да се окажат дори извън топ 8.

Моуриньо: Обичам Реал Мадрид и Арбелоа, той беше един от любимите ми играчи

„Това е важно за нас, искаме да сме в топ 8. Ако дойде с отбора от Младежката лига, те имат най-добрия възможен лидер. Трябва да сме концентрирани и да играем на максимум през 90-те минути. На този стадион в Лисабон спечелихме „Десетата“ (б.ред. – финалът през 2014 г. срещу Атлетико Мадрид, завършил 4:1 след продължения). Това беше началото на нова ера, един от най-важните моменти в историята на този клуб. Красиви, незабравими спомени. Надяваме се утре да постигнем още една победа".

🗣️ Arbeloa: “Mourinho’s words? Emotional and happy, because Jose has been much more than a coach to me. Really looking forward to seeing him tomorrow.” pic.twitter.com/U1T2NLWyWM — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2026

Той коментира и ласкавите думи на бившия си наставник Жозе Моуриньо по-рано през деня: „Не съм ги пропуснал нито сеха, нито като играч. Изпитвам огромна гордост да чуя това. Развълнуван и щастлив съм, защото той е бил много повече от треньор. Той е бил много важен и сега го считам за голям приятел. Оттук му благодаря.

Моят успех ще бъде да бъда себе си и в това има част от влиянието на Жозе. Опитах се да науча много от него. Знам колко е конкурентен и колко важно ще бъде утре. Поддържаме връзка. Знам кой е Моуриньо. Опитвам се да го безпокоя колкото се може по-малко. Той е от онези приятели, с които може да не си говориш дълго време, но ако му се обадя в 3 часа сутринта, той ще ми отговори“.

🚨 Álvaro Arbeloa on what has caused the improvement in performance:



"I can only speak about the 15 days I’ve been here. Since I arrived, I’ve seen a group of very committed players who listen well and work hard."



"They’re putting into practice what we’ve discussed, and that’s… pic.twitter.com/djIgR7l51Y — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 27, 2026

Арбелоа говори и за състоянието на отбора: „Мога да говоря за това, което съм видял откакто дойдох. Виждам много мотивирана група. Вижда се, че имаме място за подобрение и трябва да бъдем отбор, който прави много неща и ги прави добре. Това изисква много. Но това, което правят играчите, е заслужаващо уважение. Чувствам се много отговорен. Тук можеш да правиш това само ако ти харесва. Именно това правя, извличам максимума от моите играчи. Във всяка сфера на живота виждам нещата по същия начин, трябва да се наслаждаваш максимално, знаейки колко усилия изисква това“.

„Белингам? Чест е да си треньор на такъв играч. Преди няколко дни, 48 часа след последния ни мач, отидох при него и му казах: „Джуд, спри да тичаш толкова ...“. Той не спира да тича, това е лудост", продължи треньорът на Реал, който сподели забавната случка с англичанина.

🚨 Alvaro Arbeloa: “A few days ago, 48 hours after a game, I went to Bellingham, and I told him ‘Jude, stop running so much…’



He doesn't stop running, it's crazy.” pic.twitter.com/fRzNENTwgG — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2026

Арбелоа завърши с благодарност към треньорите, които е имал през кариерата си като футболист: „Много съм благодарен на всички, още откакто бях малък. Капарос, който ми даде доверие и ми позволи да направя скока към Ливърпул. Там Бенитес, който беше ключов. Върнах се в Мадрид и се срещнах с велики треньори. Бях много късметлия. Това те учи футболът, няма един-единствен начин да постигнеш успех. Всички бяха добри лидери с велики идеи и концепции“.

