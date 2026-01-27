Моуриньо: Обичам Реал Мадрид и Арбелоа, той беше един от любимите ми играчи

Наставникът на Бенфика Жозе Моуриньо говори пред медиите на интересна пресконференция преди утрешното домакинство на бившия си клуб Реал Мадрид от последния ден на основата фаза на Шампионската лига. Португалците се нуждаят единствено от победа, за да имат шанс да се класират сред топ 24.

"Нямаме какво да губим. Ще играем срещу страхотен отбор и велики играчи. Или убиваш, или умираш. Ще се опитаме да направим това утре чрез баланс. Без баланс Реал Мадрид ще ни накаже. Загубата ни с Леверкузен, когато трябваше да спечелим, бе ключова.

Никога не знаеш какво може да се случи. Анализираш, разработваш игровия си план, но винаги има доза непредсказуемост. Трябва да уважаваме природата на футбола и да се подготвим по най-добрия възможен начин. Да играем с уважение. Познаваме съперника, но знаем и кои сме ние. Другите резултати не ни интересуват. Само ако спечелим, можем да мислим дали ще са благоприятни за нас. Целта е една", започна Моуриньо, след което бе попитан дали е говорил с новия наставник на Реал Алваро Арбелоа.

"Не съм говорил с него. Телефонният ми номер е много сложен, защото единственият, който е постоянен, е клубният телефон. И този на семейството ми. Другият ми телефон се сменя. Има хора, които губят контакта с мен, а и аз го губя. Между него и мен не е необходимо обаждане, за да си пожелаем късмет. Той вече го знае. А за мача... Просто е. Ако не спечелим, отпадаме. Равенство или загуба. Ако спечелим, ще разберем в съблекалнята",

"Той (Арбелоа) може да тренира всеки клуб в света. Реал Мадрид може да бъде воден от всеки треньор в света и искам да се справя добре. Пожелавам му късмет, освен утре (смее се), след това може винаги да печели. Аз обичам Арбелоа и Реал Мадрид. Не мога да му давам съвети. Важното е той да е щастлив. Да си треньор е трудна мисия, защото има много хора, които те критикуват и говорят за теб всеки ден. Правят инфлуенсъри от света на футбола. Важно е да му харесва".

На Специалния бе припомнена и скорошната му фраза, в която изрази учудване как неопитни треньори поемат грандове в европейския футбол, на което той каза: "Въпросът тогава беше за Спалети, а отговорът ми е за него. През 2000 г. Бенфика се обади на треньор, който не беше водил никого. Този треньор не отговори, защото си мислеше, че го искат за асистент. Това се случи на мен. На вас, испанците, ви дойде добре, за да говорите за Арбелоа, а на италианците – за Киву. И двамата са мои момчета, мои бивши играчи и са специални. От човешка гледна точка, той е един от любимите ми играчи. Не е бил най-добрият, но може би е бил един от най-добрите хора в Мадрид. Надявам се на Арбелоа всичко да му върви много добре и да има фантастична кариера".

"Чаби Алонсо? Той е друго от моите момчета. Имам само положителни спомени. Изпитах емоцията, която ще изпитам утре срещу Алваро. С Чаби ми се случи и се развълнувах. Това, което направи в Леверкузен, е голяма радост, както и това, че стигна до Мадрид. Какво се е случило след това и защо е приключило, не ме интересува. Всичко може да се случи. Сега той ще бъде много щастлив, защото показа какво ниво на треньор може да достигне.

Не коментирам съдията преди мач, винаги се надявам, че съдията ще е възможно най-добрият. Случаят "Негреира"? Не искам да се връщам към това, каквото било - било", завърши Специалния.

Снимки: Imago