  3. Една от новите звезди на Реал Мадрид отдаде повишаването на формата си на смяната на Чаби с Арбелоа

  • 27 яну 2026 | 17:11
  • 977
  • 0
18-годишният полузащитник на Реал Мадрид Франко Мастантуоно отдаде заслугата на старши треньора Алваро Арбелоа и щаба му за подобрението на формата си напоследък. Предшественикът на Арбелоа Чаби Алонсо демонстрира голямо доверие в качествата на аржентинеца след привличането му от Ривър Плейт за 45 милиона евро през август, пускайки го в игра само дни, след като започна тренировки с отбора. Но постепенно игровите му минути намаляха, а формата на Мастантуоно се влоши. Към днешна дата, под ръководството на Арбелоа, Франко Мастантуоно се завърна в състава на Реал, като беше титуляр в три от последните четири мача. Той възнагради доверието на специалиста с голове срещу Албасете и Монако, съответно вторият и третият му за сезона.

Валдано: Нещо се случи при Чаби Алонсо, играчите на Реал се чувстват по-комфортно при Арбелоа
Валдано: Нещо се случи при Чаби Алонсо, играчите на Реал се чувстват по-комфортно при Арбелоа

Младият аржентински футболист отдаде дължимото на новия треньор за подобрената му форма и му благодари за доверието. „Алваро и целият му щаб ми показаха много доверие, което според мен е най-важното за един играч. Те демонстрираха вяра в мен и това е хубаво“, каза Мастантуоно. „Много съм благодарен на този треньорски щаб, както и на Шаби и неговия екип. Те също демонстрираха вяра в мен, за да ме доведат тук. Но мисля, че Алваро е страхотен треньор и ще ни помогне да постигнем целите, които си поставяме“, добави тийнейджърът.

Снимки: Gettyimages

