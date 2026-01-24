Популярни
  • 24 яну 2026 | 00:33
  • 642
  • 2
Арбелоа намекнал на Трент да си търси нов отбор

Новият старши треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа признал на защитника Трент Александър-Арнолд, че не се нуждае от услугите му, съобщава испанското издание “El Nacional”.

Специалистът се е срещнал лично с футболиста и го е информирал, че няма намерение да му дава игрово време.

Треньорът е казал на 27-годишния англичанин, че е добре да си намери нов клуб, а ръководството на Реал Мадрид обмисля продажбата на Трент през летния трансферен прозорец.

Александър-Арнолд се присъедини към Реал Мадрид от Ливърпул със свободен трансфер през лятото на 2025 г., навличайки си гнева на скаузърите. Той има 11 мача във всички турнири за клуба и нито един гол с фланелката на “белия балет”.

