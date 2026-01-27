Популярни
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

  • 27 яну 2026 | 19:07
  • 240
  • 0
Стана ясно кой ще наследи ролята на президент във Фиорентина

Джузепе Комисо официално е бил избран за нов президент на Фиорентина, съобщиха от клуба. Решението на Борда на директорите е било взето на събрание в резултат на скорошната кончина на досегашния собственик на елитния италиански тим Роко Комисо, който е баща на новия основен ръководител. Това е единствената съществена промяна в управлението на “виолетовите”, като Марк Стефан остава главен изпълнителен директор, а Алесандро Ферари - генерален мениджър. Следващата седмица пък Фабио Паратичи ще влезе в длъжността на спортен директор.

Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му
Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

“За мен е огромна чест да бъда президент на Фиорентина. Бих искал да изразя пълната си подкрепа към Марк Стефан и Алесандро Ферари, чиито лидерство и ръководна последователност презставляват фундаментален елемент за настоящето и бъдещето на клуба. Използвам възможността да благодаря и на майка ми Катерине: нейното включване като член в Борда на директорите отразява последователността на нашия семеен ангажимент, следвайки стъпките на баща ми Роко. Дълбоко решен съм да продължа завета на баща ми и неговата визия за Фиорентина. Ще продължим да работим с решителност, за да подсилим клуба, напълно уважавайки неговите ценности, история и връзка с града и феновете, както правеше баща ми досега”, беше обръщението на Джузепе Комисо след неговото избиране.

