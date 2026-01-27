Наследникът на починалия президент на Фиорентина ще продължи делото му

По време на литургията в памет на починалия президент на Фиорентина - Роко Комисо, неговият син Джоузеф произнесе реч, в която потвърди твърдия ангажимент на семейството към клуба и град Флоренция. Думите му прозвучаха като клетва пред паметта на баща му и пред хилядите тифози на „виолетовите“. Джоузеф Комисо се обърна към присъстващите с думи, които отекнаха силно в сърцата на всички, свързани с Фиорентина. Той подчерта дълбоката връзка на баща му с града и даде ясно да се разбере, че проектът за развитието на клуба ще продължи с пълна сила въпреки трудностите.

"Баща ми би искал да се сбогува с Флоренция – градът, който го прие, прегърна го и му отвърна с любов. Тази вечер ние правим това от негово име и му даваме обещание: ще продължим напред това, което изградихме заедно. Искам да знаете, че под наше ръководство ще продължим да градим Фиорентина – с визия, дисциплина и уважение към Флоренция и нейните фенове", заяви той.

Синът на покойния президент ясно заяви, че клубът остава основен приоритет. Той изтъкна, че работата ще продължи в екип с ключови фигури в управлението, запазвайки ценностите, оставени от Роко Комисо.

"Фиорентина винаги ще бъде на първо място. Заедно с Алесандро Ферари и Марк Стефан – и с всички хора, които работят всеки ден за този клуб – ще продължим по поетия път със смирение, единство и сърце. Благодаря ти, Флоренция, за любовта, която показа към нашето семейство. Вашата любов към баща ми е най-голямата чест от всички. Обичам ви", каза Джоузеф.

Към посланието на Джоузеф се присъедини и майка му Катрин, вдовицата на Роко Комисо. Тя също потвърди, че семейството ще вложи всичките си усилия, за да продължи започнатото.

"В живота си той направи толкова много неща, че да продължим всичките му дейности без него ще бъде огромно усилие. Но аз, моето семейство и близките до нас хора ще продължим да развиваме това, което той започна, със същата решителност и същата любов", заяви вдовицата на американския предприемач с италиански корени, починал на 16-и януари.