Болоня завърши сделката си с Фиорентина

От Болоня официално обявиха привличането на полузащитника Симон Сом от Фиорентина. Така беше финализирана размяната на играчи между двата клуба, след като вчера “виолетовите” обявиха привличането на атакуващия халф Джовани Фабиан именно от състава на “рособлу”.

24-годишният играч пристига на “Ренато Дал’Ара” под наем до лятото с опция за закупуване за около 13 млн. евро. Ако швейцарският национал остане в Болоня за постоянно, той ще получи договор за четири години. Сом прекара само един полусезон във Фиорентина след трансфера си от Парма на стойност 15 млн. евро. За тима от Флоренция той изигра 21 мача във всички турнири, в които се отчете с един гол и една асистенция.