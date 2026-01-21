Фиорентина пусна Един Джеко в Шалке 04

Фиорентина се съгласи да продаде Един Джеко на Шалке 04, обяви Николо Скира. Така 15 години по-късно централният нападател се завръща в германското първенство, където игра за Волфсбург. Очаква се сделката да е срещу символична сума.

Ветеранът, който след два месеца ще навърши 40 години, е очакван в Гелзенкирхен още тази вечер, а прегледите му ще са в четвъртък. Договорът му с Шалке ще е до идното лято с евентуална опция за още един сезон. Нападателят ще носи фланелката с №10.

Босненският голаджия напусна Фиорентина след само няколко месеца в клуба след трансфера си от Фенербахче през изминалата есен.

Шалке 04 е лидер във Втора Бундеслига и ще хвърли всички сили да се завърне в елита.