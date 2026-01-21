Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина пусна Един Джеко в Шалке 04

Фиорентина пусна Един Джеко в Шалке 04

  • 21 яну 2026 | 16:58
  • 527
  • 0

Фиорентина се съгласи да продаде Един Джеко на Шалке 04, обяви Николо Скира. Така 15 години по-късно централният нападател се завръща в германското първенство, където игра за Волфсбург. Очаква се сделката да е срещу символична сума.

Ветеранът, който след два месеца ще навърши 40 години, е очакван в Гелзенкирхен още тази вечер, а прегледите му ще са в четвъртък. Договорът му с Шалке ще е до идното лято с евентуална опция за още един сезон. Нападателят ще носи фланелката с №10.

Босненският голаджия напусна Фиорентина след само няколко месеца в клуба след трансфера си от Фенербахче през изминалата есен.

Шалке 04 е лидер във Втора Бундеслига и ще хвърли всички сили да се завърне в елита.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

Матета информирал Кристъл Палас, че иска да напусне

  • 21 яну 2026 | 13:32
  • 1687
  • 1
Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

Наградиха футболистите на Сенегал с по 1,5 декара земя

  • 21 яну 2026 | 13:24
  • 1991
  • 1
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  • 21 яну 2026 | 12:44
  • 1913
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 6465
  • 0
Обвиниха световен шампион в трафик на хора

Обвиниха световен шампион в трафик на хора

  • 21 яну 2026 | 12:25
  • 3070
  • 1
Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

Мечтите на Джак Грийлиш за Световното се изпаряват

  • 21 яну 2026 | 12:06
  • 2230
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 36493
  • 53
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 34345
  • 42
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 2589
  • 2
Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

Янев разкри от какво е доволен и заяви: По-важно е да вкарваме в първенството

  • 21 яну 2026 | 17:09
  • 2342
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 138400
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 8241
  • 4