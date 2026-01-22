Джеко подсили лидера във Втора Бундеслига

От лидера във Втора Бундеслига Шалке 04 се похвалиха с привличането на нападателя Един Джеко, който пристига от Фиорентина за символична трансферна сума. Договорът на 39-годишния ветеран е само до края на този сезон.

Така престоят на Джеко във Флоренция се оказа кратък, след като той се присъедини към “виолетовите” едва през миналото лято като свободен агент от Фенербахче. Босненският национал обаче беше със статут на резерва във Фиорентина, като отбеляза само два гола в 18 мача. Затова той реши да потърси ново предизвикателство, като предпочете офертата на Шалке пред тази на Париж ФК. По този начин той се завръща в Германия, където стана шампион (2008/09) и голмайстор (2009/10) с екипа на Волфсбург. Впоследствие нападателят премина през отбори като Манчестър Сити, Рома и Интер.

Джеко получи фланелка с номер 10 при “кралскосините”, като обясни как е решил да подпише с тях. “От момента, в който се появи интересът на клуба, аз внимателно наблюдавах Шалке и изгледах няколко мача. Моите разговори с клуба, старши треньора Мирон Муслич и, разбира се, Никола Катич (защитник на тима - б.р.) бяха много позитивни. Впечатляващо е да се види как тимът се развива през този сезон след няколко трудни години. Сега искам да дам всичко от себе си, за да бъдем успешни заедно през втората част от сезона. Наистина нямам търпение за първия ми домакински мач на разпродадения “Фелтинс Арена”, заяви той пред клубния сайт.

Спортният директор Юри Мулдер също изрази задоволството си от този трансфер. “След първоначалния ни контакт Един доста бързо ни изясни колко много искаше да дойде тук. В лицето на Един привличане нападател, който се е представял на най-високо ниво през цялата си кариера. Освен от неговия опит като лидер, нашият тим ще се възползва и от уменията му на таран и голмайстор. Той много ясно ни показа колко гладен е за успешен втори полусезон по време на разговорите ни, като ние нямаме търпение за това”, коментира шефа на отбора от Гелзенкирхен.

