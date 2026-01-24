Каляри върна Фиорентина обратно в зоната на изпадащите след успех на "Артемио Франки"

Каляри нанесе удар по амбициите на Фиорентина за спасение и ги победи с 2:1 на “Артемио Франки” в мач от 22-ия кръг на Серия А. “Сардинците” взеха преднина от две попадение благодарение на головете на Семих Калъчсой (31’) и Марко Палестра (47’), единственият гол за домакините бе дело на Марко Брешанини (74’). За гостите това този успех е и ценен, тъй като беляза края на серия от десет поредни двубоя без победа срещу този съперник. “Виолетовите” изиграха добър мач, но слабата ефективност и грешките в отбрана, довели до попадения, костваха трите точки на възпитаниците на Паоло Ваноли.

Те започнаха по-добре двубоя и доминираха в първите минути, когато с пропуск се отличиха Алберт Гудмундсон. В крайна сметка противно на логиката Каляри излезе напред в резултата след половин час игра, когато Палестра центрира от десния фланг, Самих Калъчой бе на правилното място и стреля с глава, топката се отклони в крака на бранител и влетя в мрежата. Домакините се мобилизираха допълнително от случилото се и отново тръгнаха напред в търсене на изравняването, но отново Роберто Пиколи и Гудмундсон припиляха изгодни ситуации. Домакините получиха тежък удар в началото на втората част, когато само две минути след нейното начало получиха втори гол. Този път самият асистент от първото попадение Палестра стреля в долния ляв ъгъл и отбеляза.

Възпитаниците на Ваноли почти изцяло се настаниха в противниковата половина до края на срещата, но последваха още няколко сериозни пропуска. Те все пак успяха да намалят изоставането си четвърт час преди края, когато Брешанини отблизо успя да реализира, но опитите до края не доведоха до изравняване на резултата. Каляри, които преди седмица успяха да победят и Ювентус, днес взеха важен нов успех и с втората си поредна победа се изкачиха до 11-ата позиция. Поражението за Фиорентина прекъсна серията от четири поредни двубоя без загуба в първенството, а тимът на Ваноли остава в зоната на изпадащите, макар и с равни точки със 17-ия Лече.

Снимки: Gettyimages