Фиорентина обяви новото си попълнение от сделката с Болоня

От Фиорентина официално обявиха привличането на атакуващия халф Джовани Фабиан, който пристига под наем от Болоня.

Фиорентина и Болоня ще си разменят халфове

Стойността на преотстъпването е 1 млн. евро, а ако “виолетовите” си осигурят оставане в Серия "А", те ще бъдат задължени да привлекат 23-годишния играч за постоянно срещу 13 млн. евро и още 1,5 млн. под формата на бонуси. Юношата на Интер прекара два сезона и половина в Болоня, откъдето платиха на “нерадзурите” около 5 млн. евро за бившия младежки национал на Италия. През този период Фабиан изигра общо 91 мача с 11 гола и 3 асистенции за “рособлу”. Любопитното е, че последният му гол за тима беше именно срещу Фиорентина при загубата с 1:2 през миналия уикенд.

Очаква се в следващите часове Болоня да обяви и своето ново попълнение от сделката с Фиорентина. Става въпрос за полузащитника Симон Сом, който ще пристигне под наем с опция за закупуване в размер на 13 млн. евро. Швейцарският национал дори вече проведе първата си тренировка със своя нов отбор, след като днес премина медицинските си прегледи.